La Top Spin Messina sconfitta a Carrara conquista un punto

Sotto per due incontri a zero la reazione dei siciliani ha portato a un momentaneo pareggio prima di cedere per 3-2. Terzo posto solitario in classifica

Nella sesta giornata d’andata di Serie A1 di tennistavolo maschile la Top Spin Messina WatchesTogether è uscita battuta per 3-2 dal confronto del Palasport di Avenza contro l’Apuania Carrara, aggiungendo comunque un punto alla sua classifica. In terra toscana, sotto 2-0, la squadra guidata in panchina da Marco Faso ha saputo reagire riaprendo la partita in virtù dei sigilli di Niagol Stoyanov e Vladislav Ursu, arrendendosi all’ultimo singolare.

I ragazzi del presidente Giorgio Quartuccio, sconfitti per 3-2, ottengono un punto dalla trasferta toscana e occupano adesso il terzo posto solitario, a quota 12, ad un turno dal giro di boa. Domenica 21 dicembre, a Villa Dante, per chiudere il 2025, in programma la sfida contro il Tennistavolo Sassari, campione in carica, che ha ceduto nel big match alla Bagnolese, nuova capolista del torneo.

Con la direzione arbitrale di Michele Guerra, la serie si è aperta con il duello tra compagni di Nazionale azzurra, protagonisti il quindicenne Danilo Faso e Matteo Mutti, ex della Top Spin. In avvio il giovane palermitano è volato sull’8-4 e sul 10-6, vedendo sfumare i quattro set-point, poi ha prevalso al quinto tentativo per 12-10. Nel secondo parziale Matteo Mutti è scattato da 3-2 a 10-2, timbrando l’11-4. Faso ha dominato il terzo set, vinto con un eloquente 11-3 dopo il 9-2 di partenza. Nella quarta frazione il mantovano ha avuto tre set-point (10-9, 11-10 e 12-11), passando 14-12 al quarto. Sfida alla “bella” tiratissima, con Faso avanti 6-5, poi la nuova parità (7-7), prima che Mutti si imponesse al secondo match-point per 11-9 e regalasse ai suoi l’1-0.

Semaforo rosso per Vladislav Ursu contro Jon Sebastian Persson. Inizio favorevole al moldavo, scappato sul 7-3 per chiudere 11-7. Lo svedese ha risposto, recuperando da 6-8 a 10-8 nel secondo set, senza però tagliare subito il traguardo. Persson e Ursu hanno quindi collezionato due palle set a testa ai vantaggi, non capitalizzandole, poi alla sua quinta è stato lo svedese a siglare il 16-14. Nel terzo parziale, sul 10-9 Ursu non ha concretizzato la chance e con tre punti di fila lo scandinavo si è preso il set in rimonta. Nel quarto l’11-8 è valso a Persson la vittoria.

Gara riaperta da un ottimo Niagol Stoyanov, bravo a superare Francisco Sanchi. Stoyanov si è staccato da 5-5 a 7-5 nel primo set, allungando fino al 9-6. Sul 10-7 il livornese ha chiuso subito il discorso. Nel secondo, il giocatore della Top Spin è partito forte (6-2) e, dopo i due punti dell’avversario, ha dilagato (9-4), prevalendo 11-5. Nel terzo è cambiata la musica con Sanchi andato subito sul 5-1, senza far mai riavvicinare Stoyanov. L’11-4 ha riportato in partita il padrone di casa. La quarta frazione è rimasta in equilibrio fino al 7-7, quando grazie a quattro punti di fila Sanchi ha piazzato lo scatto giusto. Con la situazione in equilibrio, reazione importante di un caparbio Stoyanov alla “bella”. Da 5-3 l’ospite è stato riagganciato (6-6), ma ha successivamente rimesso la freccia sul 7-6 e 8-7, completando l’opera (11-7). Successo fondamentale in chiave Top Spin per accorciare le distanze e rimanere nel match.

Il 2-2 lo ha firmato Vladislav Ursu contro Matteo Mutti. Ripreso da 9-7 a 9-9, Ursu ha sciupato la prima occasione sul 10-9, trasformando quella successiva per il 12-10. Nel secondo Mutti ha avuto due chances sul 10-8, centrando l’obiettivo alla terza (12-10). Sfida vibrante anche nella terza frazione, con il moldavo che ha mancato l’opportunità sul 10-9 e il mantovano ha fatto lo stesso sull’11-10, poi il definitivo 13-11 di Ursu. Nella quarta Ursu ha sempre condotto, esultando all’11-7. Nell’ultimo e decisivo singolare l’esperto Persson ha superato Faso. Incamerato il primo parziale per 11-7, Persson ha visto non demordere Faso nel secondo. Ai vantaggi il palermitano ha avuto quattro set-point a disposizione, mentre al quarto complessivo in proprio favore è stato lo svedese a passare per 18-16. Il giocatore dell’Apuania Carrara si è portato sul 10-4 nel terzo set, Faso, punto dopo punto, è risalito fino al 10-9, cedendo soltanto all’ultimo match-point del rivale.

Matteo Mutti-Danilo Faso 3-2 (10-12, 11-4, 3-11, 14-12, 11-9)

Jon Sebastian Persson-Vladislav Ursu 3-1 (7-11, 16-14, 12-10, 11-8)

Francisco Sanchi-Niagol Stoyanov 2-3 (7-11, 5-11, 11-4, 11-7, 7-11)

Matteo Mutti-Vladislav Ursu 1-3 (10-12, 12-10, 11-13, 7-11)

Jon Sebastian Persson-Danilo Faso 3-0 (11-7, 18-16, 11-9)

I risultati della 6ª giornata di Serie A1

Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici-Virtus Servigliano 3-1

Marcozzi-Santa Tecla Nulvi 3-2

Tennistavolo Sassari-Alfa Food Bagnolese 1-3

Anticipo della 7ª giornata

Santa Tecla Nulvi-Virtus Servigliano 2-3

Classifica: Alfa Food Bagnolese 17 punti; Tennistavolo Sassari 14 punti; Top Spin Messina WatchesTogether 12; Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 11; Virtus Servigliano, Marcozzi, Apuania Carrara 5; Santa Tecla Nulvi 3.