 Bomba d'acqua a S. Agata di Militello, fiumi di fango in centro

Redazione

domenica 07 Dicembre 2025 - 16:01

L'esondazione del torrente Carrubba ha provocato allagamenti. Vigili del fuoco in azione anche a Gioiosa Marea e Torrenova

SANT’AGATA DI MILITELLO – Stamattina fiumi di fango e detriti nel centro di S. Agata di Militello. L’esondazione del torrente Carrubba ha provocato allagamenti con una bomba d’acqua che ha investito il territorio. Case a rischio in molte vie e in azione la polizia locale. Allertata la protezione civile.

Vigili del fuoco in azione anche a Gioiosa Marea e Torrenova per il maltempo.

Immagine da un video della testata S. Agata informa.

