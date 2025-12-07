Il Messina stende la Vigor Lamezia e non è più ultimo, Roseti match-winner

Peloritani cinici passano in vantaggio nei primi minuti e poi non subiscono. Sesto clean sheet per Sorrentino, l'ex Catalano colpisce una traversa e i calabresi chiudono in dieci uomini

MESSINA – La sesta vittoria in campionato, terza in casa, è pesantissima per l’Acr Messina. La squadra peloritana superando per 1-0 la Vigor Lamezia, rete praticamente in avvio di Roseti, conquista tre punti che la mandano a 10 in classifica. Sarebbero 24 senza la penalizzazione, ma la cosa importante è che così il Messina si toglie dall’ultimo posto in classifica; vista la concomitante sconfitta del Paternò, ora ultimo a nove punti, contro la Reggina.

Partita non brillante del Messina che sprizza gioco solo nel primo quarto d’ora quando trova la rete e un altro paio di occasioni buone senza sfruttarle. Col passare dei minuti si abbassa la squadra di Romano che lascia campo e gioco agli avversari, non riuscendo però mai a pungere con le ripartenze. Tra gli ospiti tra i più pericolosi l’ex Catalano che colpisce una traversa nel secondo tempo, nel finale i calabresi restano in dieci per l’espulsione di Riga. Il Messina non subisce mai nessun tiro in porta e grazie al sesto clean sheet di Sorrentino può festeggiare la vittoria per 1-0, in sette occasioni come oggi il Messina era andato in vantaggio, con oggi sono cinque le vittorie.

Acr Messina – Vigor Lamezia 1-0

Acr Messina (3-5-2): Sorrentino; De Caro, Trasciani, Bosia (dal 57′ Clemente); Maisano, Saverino (dal 76′ Azzara), Garufi, Aprile, Bombaci (dal 89′ Fravola); Toure, Roseti (dal 69′ Tesija).

In panchina: Paduano, Zucco, Elia, Sturniolo, Yekalej.

Allenatore: Giuseppe Romano.

Vigor Lamezia (4-3-1-2): Ianni; Amendola (dal 64′ Riga), Montebugnoli, Del Pin, D’Anna; Simonetta, Bammacaro (dal 71′ La Vecchia), Staiano; Marigosu; Tandara (dal 35′ Spanò), Catalano.

In panchina: Verdosci, Marcellino, Guerrisi, Andreassi, Gaudio.

Allenatore: Renato Mancini.

Marcatori: Roseti 6′ (M).

Ammoniti: Trasciani 32′ (M), Marigosu 47′ (L), Sorrentino 64′ (M), Azzara 79′ (M).

Espulso Riga (L) al 96′, colpo proibito a gioco fermo contro Fravola.

Calci d’angolo: 2-4. Recupero: 3’ + 6’.

Arbitro: Andrea Scarano di Seregno.

Assistenti: Gianpaolo Giannone di Arco Riva & Fabio Cappellaro di Verona.

Primo tempo

Inizia bene il Messina che al 6′ passa in vantaggio. De Caro combina a destra con Maisano, il triangolo si chiude con il centrale difensivo che arriva sul fondo e la mette al centro, la palla passa in mezzo a tante gambe e Bombaci stoppa tutto solo e conclude verso lo specchio, Roseti appostato da pochi passi tocca mandando completamente fuori causa Ianni. Vigor Lamezia subisce il colpo e all’8′ affonda Bombaci a sinistra il pallone al centro non è buone per Roseti, Toure la rimette dentro ma il pallone viene allontanato dalla difesa. Al 15′ ancora pericoloso il Messina in contropiede, Toure salta il proprio uomo e incrocia col destro, pallone deviato che Iannì respinge miracolosamente coi piedi.

La reazione ospite al 18′ quando Bosia commette un’ingenuità col pallone che non esce in rimessa laterale. Si attiva Marigosu che lo serve centralmente per Catalano, sponda all’indietro per Simonetta che calcia di prima alle stelle. Il Messina abbassa il ritmo e si chiude dietro la linea della palla. Sterile possesso palla dei calabresi che alla mezz’ora tornano ad essere pericolosi su una punizione dai trenta metri. Catalano al 30′ calcia sulla barriera, la respinta è buona per Simonetta che al volo col dentro tenta l’eurogol, palla che si perde sul fondo. Opera un primo cambio mister Mancini con un zoppicante Tandare che lascia il campo per Spanò al 35′.

Nei minuti finali del primo tempo torna ad avere spazi il Messina ma i suoi contropiedi non sono efficaci. La Vigor Lamezia prova nuovamente a chiudere i padroni di casa in basso, ma arrivano solo punizioni dal limite con l’ex Catalano che cerca di impensierire Sorrentino il quale però rimane sempre inoperoso tra i pali. Terminati i primi quarantacinque minuti di gioco vengono segnalati tre minuti di recupero, il Messina prova a tenere palla vicino l’area avversaria, la Vigor Lamezia prova a uscire e contrattaccare ma il pallone si perde sul fondo e dopo il calcio di rinvio arriva il duplice fischio.

Secondo tempo

Nella ripresa si riparte senza cambi. Prima occasione al 48′ per il Messina da angolo Saverino trova sul secondo palo Roseti, il suo colpo di testa è largo. Al 57′ il Messina deve operare il primo cambio per un problema fisico a Bosia che lascia il campo a Clemente. Al 63′ pericolosa la Vigor Lamezia con un cross dalla trequarti sinistra di campo, De Caro in acrobazia spazza l’area di rigore. Secondo cambio per gli ospiti, fuori Amendola e dentro Riga. Al 67′ l’occasione del pareggio sui piedi di Catalano dopo che Trasciani sbaglia il rinvio, la conclusione termina alta sopra la traversa.

Appena un minuto dopo, al 69′, altro cross dalla sinistra, tutto libero defilato dall’altra parte Marigosu che prova il destro al volo che non centra lo specchio della porta. Romano mette energie fresche in mezzo al campo, Tesija per Roseti che è rientrato in gruppo in settimana e non aveva i novanta minuti nelle gambe. Al 73′ soffre ancora il Messina e Catalano, sempre da sinistra dove agiscono Maisano e Clemente, arriva alla conclusione che si stampa sulla traversa. La reazione dei padroni di casa al 79′ con Maisano che riconquista palla a destra su errore in costruzione avversario, può avanzare al limite dell’area e tenta il destro che si perde alto.

Nei minuti finali assedio della Vigor, il Messina resiste ma non ha il centravanti fisico che possa alleggerire la pressione, subendo fallo o facendo risalire la squadra. All’86’ La Vecchia salta Bombaci netto sulla fascia, il suo tiro cross è smanacciato da Sorrentino e il Messina tiene con sofferenza. Concessi sei minuti di recupero, la Vigor Lamezia assedia la porta biancoscudata, i peloritani provano a ripartire ma non sfruttano gli spazi. Al 94′ ci prova Aprile dal limite dell’area ma spara fuori bersaglio. L’ultima occasione è spenta dall’uscita alta di Sorrentino quasi al limite dell’area con la Curva Sud che esplode. Poco dopo il triplice fischio.