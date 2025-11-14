Crisi d’impresa, storica sentenza a Messina. Cancellato debito da 300 mila euro

L'avv. Giorgia Pruiti Ciarello: "Il mio cliente tornerà a vivere". Prima sentenza di esdebitazione

Arriva da Messina una sentenza storica perché é uno dei primi provvedimenti in tema di esdebitazione, una rarità nella città dello Stretto. Il caso riguarda 300 mila euro di debiti annullati attraverso una procedura chiamata esdebitazione dell’incapiente, ai sensi dell’art 283 del nuovo codice della Crisi d’impresa. Il debitore ha totalmente azzerato i propri debiti, con l’assistenza dall’avvocato Giorgia Pruiti Ciarello che ha proposto istanza all’Organismo di Composizione della crisi della Camera di Commercio. Gestore della pratica è l’avvocato Edoardo Bucca. L

Le novità del codice della crisi

“Si tratta – spiega l’avvocato Pruiti – di un risultato eccezionale. Attraverso questa pronuncia, il Tribunale di Messina (giudice D’Angelo) ha applicato il nuovo codice della Crisi, ridando fiducia e speranza. Rappresenta un momento importante in quanto si antepone in modo netto allo scetticismo con cui il cittadino decide di non rivolgersi alla giustizia sconfortato. L’applicazione di questa eccezionale norma consente, avendone i requisiti di legge, di poter tornare a vivere, riabilitandosi anche dal punto di vista sociale”.

La sentenza

L’avvocato Pruiti Ciarello ha proposto per conto del debitore istanza, attraverso la quale, è stata puntualmente motivata l’impossibilità per lo stesso di adempiere a qualsiasi obbligazione contratta e per l’effetto se ne chiedeva la concessione dell’esdebitazione. Il magistrato di Messina ha ritenuto che, la ricostruzione operata ha riscontrato il criterio necessario della meritevolezza, è stato riscontrato che il debitore avesse contratto i debiti per ragioni estranei dalla propria volontà e che, sia in ottica attuale che futura, l’istante non avesse la possibilità di adempiere.

Pertanto sono stati dichiarati inesigibili tutti i debiti del ricorrente. Il Tribunale ha, infatti, accolto in toto l’istanza del debitore, ha dichiarato inesigibili i crediti, ridando nuova vita e speranza allo stesso, che da oggi potrà riprendere in mano la propria vita