Crisi idrica, “flop Amam e Comune dopo lo stop al Coc”. Basile: “Sforzo unico”

Le critiche dei consiglieri e la replica: "Abbiamo ridotto il numero di richieste di autobotti, nessuno come Messina con 1 milione di euro per il soccorso"

MESSINA – “Ancora molti commercianti e cittadini patiscono la crisi idrica. Ieri il titolare di un panificio già alle 10.30 non aveva acqua. Le persone si sentono esasperate. Manca una comunicazione chiara ai consiglieri e ai cittadini, ancora di più dopo la chiusura del Centro operativo comunale. Dobbiamo garantire il bene primario ai nostri cittadini”. A dare il via all’elenco dei problemi è il consigliere Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia). E al messaggio di una cittadina allarmata dalla carenza quotidiana il sindaco Federico Basile contrappone un messaggio di natura opposta. Di ringraziamento per lo sforzo fatto. Così oggi, nella seduta straordinaria del Consiglio comunale, è andata in scena una crisi d’incomunicabilità. E non siamo in un film di Antonioni.

Libero Gioveni (capogruppo di Fratelli d’Italia) e Alessandro Russo (Pd) hanno pure posto, al pari di La Fauci, il problema della “scarsa comunicazione da parte di Comune e Amam”, oltre al passaggio problematico dal Coc alla partecipata nella gestione. “Perché non rispristinare il Coc?”, ha detto in apertura La Fauci. E ha messo in evidenza il consigliere Gioveni (“In tempi non sospetti abbiamo chiesto le dimissioni della presidente Bonasera”): “Emergenza finita? In zona centro c’è un filo d’acqua per un’ora e mezza ogni giorno e sabato scorso l’autobotte è stata chiamata in soccorso di un locale che era zeppo di gente. In generale, non si comprende come funzioni questa crisi idrica”.

Dura la risposta di Basile: “Ma voi pensate realmente che il sindaco non dia l’acqua o possa spostarla da una zona all’altra? Esiste un problema oggettivo. Registriamo la diminuizione quotidiana delle dighe in Sicilia e noi abbiamo il 23 per cento di risorse idriche in meno. E abbiamo sopperito con uno sforzo unico come Comune. Mentre aspettiamo risposte ancora dalla cabina di regia regionale, abbiamo messo in campo un milione di euro, rafforzando l’assistenza. Unici in Sicilia. Il Coc è la somma di tutte le funzioni. Non un organismo autonomo. Al Centro operativo comunale, che rimane attivo da remoto, erano in funzione operatori Amam, della protezione civile e del Dipartimento servizi sociali. Oggi, quando si chiama l’Amam, rispondono gli stessi operatori”.

E ancora: “Oggi siamo passati da 273 chiamate di media giornaliera a 95. E lavoriamo per diminuire ancora e poi eliminare i disagi. Anche quando ci sarà una sola persona in difficoltà, il disagio non potrà essere considerato eliminato. Dico però ai consiglieri: basta clima di sospetti. Siamo qui, con interventi strutturali mai pensati prima, a venire incontro ai cittadini”.

Nel dibattito hanno preso la parola pure Cosimo Oteri (gruppo misto), Rosaria Di Ciuccio (Forza Italia), Nicoletta D’Angelo (capogruppo Sud chiama Nord), Salvatore Papa (Sud chiama Nord), Antonella Russo e Felice Calabrò (Pd), e Giuseppe Villari (Lega).

Articoli correlati