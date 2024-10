Crisi idrica, istituito il Comitato “Acqua per tutti Giardini Naxos”

Iniziativa del Codacons dopo i gravi disagi nella cittadina jonica

GIARDINI NAXOS – Il Codacons, con l’avvocato Bruno Messina, vice presidente regionale, ha annunciato la costituzione del Comitato “Acqua per tutti Giardini Naxos”, le cui azioni legali saranno coordinate dall’avvocato Melinda Calandra. Il Comitato interverrà a supporto degli abitanti di Giardini Naxos impegnandosi in difesa dell’acqua, quale bene essenziale. Infatti, a Giardini Naxos si verificano gravi problemi di erogazione dell’acqua, che colpiscono diversi quartieri e principalmente il quartiere Ortogrande. Tuttavia, la carenza d’acqua non è dovuta alla siccità, ma a cause non ancora chiarite mentre il Comune ha attribuito la crisi alla situazione idrica siciliana generale. Nonostante un incontro avvenuto il 12 aprile scorso tra cittadini e amministrazione comunale, la condizione non è migliorata, sicché il Codacons è sceso in campo per sollecitare interventi risolutivi.

Il debito con l’Amam

All’iniziativa del Codacons si è associata a supporto l’associazione nazionale piccoli proprietari case Appc. In realtà, però, la vicenda è ancor più complicata, poichè il Comune ha un debito di circa 600 mila euro (ridotte a circa 480 mila euro a seguito di una transazione) con l’Amam – azienda idrica di Messina -, che ha fornito acqua al Comune di Giardini Naxos per anni senza ricevere il dovuto. E a seguito dei mancati pagamenti, l’Amam ha avviato un’azione legale per recuperare il dovuto. “Dunque – spiega l’avvocato Bruno Messina – si intrecciano diverse questioni di natura imprecisata anche di carattere legale e amministrativo connesse alla vetustà della rete idrica; nel frattempo il Comune di Giardini, che a fine agosto aveva annunciato – senza poi mantenere la promessa – la fine dell’emergenza idrica, ha ottenuto finanziamenti regionali per oltre 196 mila euro. Questo denaro, concesso per migliorare la rete idrica, ha spinto il sindaco e l’assessore all’Acquedotto a chiedere ai cittadini di avere pazienza, assicurando che i lavori per ammodernare la rete idrica saranno avviati a breve, e garantendo la fine degli interventi entro l’inizio del 2025. Ma gli abitanti di Giardini Naxos hanno avuto sin troppa pazienza fin ora e adesso attendono fatti concreti”.

Per queste ragioni il Comitato “Acqua per tutti Giardini Naxos” intende monitorare l’effettivo impiego dei soldi pubblici nella realizzazione di nuove infrastrutture e nel miglioramento di quelle esistenti, per garantire una fornitura costante di acqua a tutti i cittadini di Giardini Naxos. Infine il Codacons chiede che l’amministrazione locale e gli enti preposti alla gestione dell’acqua agiscano con trasparenza, rendendo pubbliche le decisioni, i dati relativi alla distribuzione idrica e ai costi associati, coinvolgendo attivamente i cittadini nelle scelte che riguardano una risorsa vitale quale è appunto l’acqua.