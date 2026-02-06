Crociere, a Largo Minutoli torna il punto d’accoglienza: bando per 5 stalli

Il Comune di Messina ha pubblicato l'avviso per l'assegnazione dei posteggi agli operatori turistici

MESSINA – L’avvio della stagione crocieristica 2026 è alle porte. Così il Dipartimento comunale Servizi alle Imprese ha approvato il nuovo avviso pubblico per l’assegnazione di 5 stalli nell’area di Largo Minutoli, il punto di accesso in città per migliaia di turisti che sbarcano dalle navi da crociera.

Le postazioni, ognuna delle dimensioni di 3×3 metri, sono ubicate sul lato sud della piazza, accanto al Palazzo del Catasto. L’obiettivo di Palazzo Zanca è garantire un contatto immediato tra i crocieristi e gli operatori economici locali per promuovere escursioni, visite guidate e itinerari a piedi alla scoperta del territorio.

I requisiti per partecipare

Il bando è rivolto principalmente ai professionisti del settore già attivi sul territorio messinese. Possono presentare istanza operatori iscritti al Registro delle Imprese che già svolgono attività di vendita e promozione di tour, giri turistici e assistenza. Ma il bando apre anche a chi non ha mai operato a Messina, a patto di presentare un’idea progettuale innovativa per lo sviluppo turistico. Questi ultimi verranno presi in considerazione solo nel caso in cui dovessero residuare stalli non assegnati ai primi.

Costi e durata della concessione

Le concessioni avranno una durata stagionale, con validità dal 1 aprile al 31 dicembre 2026. Gli operatori che risulteranno assegnatari dovranno sostenere i costi relativi al Canone Unico Patrimoniale (Cup), fissato in 550 euro, a cui si aggiunge la quota Tari di 412 euro.

Per ottimizzare gli spazi, il Comune si riserva la facoltà di destinare ogni singolo stallo a un massimo di quattro operatori, che potranno quindi gestire la postazione in forma consociata, condividendo oneri e responsabilità.

Scadenze e modalità di invio

Le imprese interessate dovranno inviare la propria domanda esclusivamente tramite Pec all’indirizzo del protocollo comunale. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per il 3 marzo 2026.

Il Dipartimento valuterà le domande in base alla professionalità documentata e all’anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Messina al termine delle selezioni.