Domenica il Messina vuole battere l’Enna per dare un altro scossone alla classifica

Il Messina si gioca una sfida salvezza importantissima, potrebbe essere la terza vittoria consecutiva in campionato

MESSINA – Il Messina atteso dalla terza finale, dopo le vittorie contro Acireale e Paternò in trasferta, si torna in casa per ospitare l’Enna. La formazione avversaria ha tre punti in più dei biancoscudati ed è la squadra al momento su cui fare la corsa salvezza. Un motivo in più per dare il massimo oltre che consolidare la panchina di mister Parisi.

La sfida si giocherà domenica alle ore 15 al Franco Scoglio, l’Enna ricordiamo ha recuperato la sfida contro la Vigor Lamezia mercoledì, poco più di mezz’ora in campo che però avrà comunque il suo peso nelle gambe e nella testa degli ennesi.

L’avversario Enna

La squadra di Francesco Passiatore, che sarà squalificato in quanto è stato espulso al termine della sfida contro il Lamezia, ha raccolto sin qui 24 punti in campionato frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. Differenza reti negativa con 30 gol fatti e 35 subiti. Ultima vittoria che risale all’11 gennaio, sfida esterna contro la Vibonese.

Fuori casa l’Enna ha conquistato otto punti con una sola vittoria, proprio quella contro la Vibonese. Gli ennesi hanno variato in stagione alternando moduli con la difesa a tre e moduli con la difesa a quattro. Ultimamente stanno utilizzando di più il 4-2-3-1. Tra i calciatori da attenzionare Tchaouna a quota nove reti, segue Dadic con 6.

Prevendita

CURVA AMICI DEL MESSINA

• Intero: €10,00 + €1,50 prevendita

• Ridotto (Over 65 e Donna): €8,00 + €1,50 prevendita

TRIBUNA B

• Intero: €13,00 + €1,50 prevendita

TRIBUNA A

• Intero: €15,00 + €2,00 prevendita

SETTORE OSPITI

– Intero: €13,00 + €2,00 prevendita.

Promo studenti (nati dal 2010 in poi): Tribuna B €1,00 + €0,50 prevendita. Valida nei punti vendita fisici fino al 7 Febbraio.

MESSINA:

∙ Bar Maracanà – Viale S. Martino, 403

∙ Ricevitoria Bossa – Via T. Cannizzaro, 132

∙ Il Botteghino – Viale della Libertà, 391

∙ Tabacchi Lauro – Via Salandra, 50

∙ Bar La Rosa Nera – S.S. 114 km 4,720

∙ Tabacchi Manganaro – Giampilieri Marina

PROVINCIA:

∙ Tabacchi Ballarò – Torregrotta

∙ Tabacchi Viola – Barcellona P.G.

