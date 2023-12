Crocieristi sicuri a Messina, i numeri della Polizia di Frontiera - Tempostretto

Nel 2023 sbarcate 149 mila persone in più rispetto all'anno precedente

MESSINA – Il bilancio di fine anno della Polizia di Frontiera certifica la crescita dello scalo crocieristico messinese. Nel 2023 sono sbarcati a Messina, tra passeggeri e crew, 149 mila persone in più. Il dato è dell’Ufficio della Polizia di Frontiera presso lo scalo marittimo, diretto dal commissario capo Stefania Montò.

Più navi e sempre più passeggeri

Nel corso del 2023 sono approdate a Messina 197 navi da crociera appartenenti alle più importanti compagnie di navigazione internazionali e 694 navi da diporto. Sono stati complessivamente sottoposti a controllo 508.305 passeggeri dei quali 14.400 circa provenienti da paesi extra-Schengen. Anche alla luce dei vari scenari di crisi internazionali, sono stati effettuati accuratissimi controlli di sicurezza nelle fasi di imbarco dei passeggeri presso i terminal, oltre ai conseguenti controlli di frontiera e di polizia sui croceristi e sui 197.574 membri di equipaggio. In totale, sono stati rilasciati 140 visti.

Crocieristi sicuri

Nel quadro delle attività di prevenzione, gli stessi specialisti della Polizia di Frontiera messinese hanno

svolto servizi di vigilanza ai margini dell’ambito portuale a favore dei numerosissimi croceristi, che

hanno voluto intraprendere escursioni turistiche in città ed in provincia, in stretto coordinamento con gli

equipaggi della Questura di Messina e delle altre Forze di Polizia.



Rispondendo alle indicazioni di coordinamento della Direzione, l’ufficio di Messina anche quest’anno ha egregiamente partecipato alle attività svolte all’aeroporto internazionale di Catania e nello scalo marittimo di Palermo, integrando con proprio personale i dispositivi di 1ª e 2ª linea di frontiera realizzati nei momenti di maggiore impegno, determinatisi in conseguenza dell’intensificazione dei flussi turistici legati alla trascorsa stagione estiva.