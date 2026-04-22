Prove di carico sul Ponte Mili: il viadotto è pienamente transitabile

Le verifiche sull'infrastruttura della Ss114 sono state effettuate in notturna per limitare i disagi

MESSINA – Il ponte Mili è sicuro e transitabile. Sono state completate con esito positivo le prove di carico effettuate sul viadotto, ubicato al km 8,500 della strada statale 114 “Orientale Sicula”. Le verifiche, svolte in orario notturno per ridurre l’impatto sulla circolazione stradale, hanno consentito di accertare la piena transitabilità dell’infrastruttura.

Per l’esecuzione delle prove sono stati impiegati quattro autocarri a quattro assi, ciascuno con massa complessiva pari a 40 tonnellate. Le deformazioni della struttura sono state rilevate mediante livello digitale di alta precisione, in grado di misurare variazioni di quota con accuratezza fino a un decimo di millimetro, e contestualmente verificate tramite trasduttori di spostamento installati al di sotto dell’impalcato.

Gli esiti delle prove – fa sapere Anas in una nota – “risultano coerenti con i livelli di sicurezza attesi, confermando l’idoneità dell’opera al transito dei carichi previsti”. A condurre le operazioni sono stati i tecnici Anas Carmelo Sorce, Mario Lombardo e Rosario Pullara e gli Ingegneri Edoardo Belfiore e Antonio Principato Trosso dell’Area Ispezioni Opere d’Arte della Sede Compartimentale Anas di Catania.