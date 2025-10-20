 Crolla un muro durante il gioco, bimbo di 8 anni in elisoccorso al Policlinico di Messina

Crolla un muro durante il gioco, bimbo di 8 anni in elisoccorso al Policlinico di Messina

Redazione

Crolla un muro durante il gioco, bimbo di 8 anni in elisoccorso al Policlinico di Messina

Tag:

lunedì 20 Ottobre 2025 - 07:58

Feriti a Gioia Tauro tre fratelli. Il più grave trasportato d'urgenza. Il muro è crollato all'inprovviso, travolgendoli


GIOIA TAURO – Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri a Gioia Tauro, nel rione Fiume, dove tre fratelli, due gemelli di 8 anni e il loro fratello maggiore di 13, sono rimasti coinvolti in un grave incidente mentre giocavano vicino al giardino di casa.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno a mezzogiorno i bambini si trovavano in un’area adiacente alla loro abitazione quando un muro improvvisamente è crollato, travolgendoli.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Due dei fratelli sono stati trasportati all’ospedale spoke di Polistena, mentre uno dei gemellini, in condizioni più gravi, è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina. Il piccolo ha riportato diverse fratture al corpo e alla testa ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e verificare le cause del cedimento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”
Da Andò a Grimaldi per il Festival dei Circoli del Cinema IL PROGRAMMA
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED