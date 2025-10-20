Crolla un muro durante il gioco, bimbo di 8 anni in elisoccorso al Policlinico di Messina

Feriti a Gioia Tauro tre fratelli. Il più grave trasportato d'urgenza. Il muro è crollato all'inprovviso, travolgendoli



GIOIA TAURO – Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri a Gioia Tauro, nel rione Fiume, dove tre fratelli, due gemelli di 8 anni e il loro fratello maggiore di 13, sono rimasti coinvolti in un grave incidente mentre giocavano vicino al giardino di casa.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno a mezzogiorno i bambini si trovavano in un’area adiacente alla loro abitazione quando un muro improvvisamente è crollato, travolgendoli.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Due dei fratelli sono stati trasportati all’ospedale spoke di Polistena, mentre uno dei gemellini, in condizioni più gravi, è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina. Il piccolo ha riportato diverse fratture al corpo e alla testa ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e verificare le cause del cedimento.