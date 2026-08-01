Top Spin Messina. Sorteggiato il calendario di A1, si inizia a fine settembre

Due squadre sarde le avversarie dei pongisti del presidente Quartuccio, per le sette giornate d'andate già decise le date

Si alza ufficialmente il sipario sulla Serie A1 maschile 2026/2027. Con il sorteggio effettuato nella sede della FITeT, coordinato da Alfredo Uccellini, responsabile del settore agonistico della Federazione, la Top Spin Messina ha conosciuto il proprio cammino nel massimo campionato di tennistavolo che la vedrà protagonista, con rinnovate ambizioni, per la nona stagione consecutiva.

Le avversarie della Top Spin Messina

Sono otto le formazioni al via. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio, reduce dalla finale scudetto giocata contro la Bagnolese (iscritta alla A2), incrocerà sulla sua strada un’altra siciliana, il neopromosso TT Città di Siracusa, l’Apuania Carrara, unica rappresentante per la Toscana, Reggio Emilia, tornata in A1 e il nutrito quartetto di sarde, composto da Marcozzi Cagliari, Muravera, Santa Tecla Nulvi e Tennistavolo Sassari. Si riparte con una grande novità: le prime due giornate, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre, si disputeranno in un concentramento in sede unica, ancora da definire, dove la Top Spin affronterà, nell’ordine, Santa Tecla Nulvi e Muravera. Venerdì 23 ottobre è prevista la prima casalinga a Villa Dante per Ursu e compagni contro Reggio Emilia, la settimana successiva (il 30) ancora davanti ai propri tifosi per sfidare il Tennistavolo Sassari. A seguire, la trasferta di Siracusa, il match interno ricevendo l’Apuania Carrara e la gara esterna pre-natalizia contro la Marcozzi. Da definire le date del girone di ritorno.

Il regolamento dell’A1 di tennistavolo

Le prime quattro squadre del girone iniziale accederanno ai playoff scudetto, con formula invariata, per semifinali e finale, su sfide di andata e ritorno, con eventuale spareggio in casa della squadra con miglior classifica nella regular season, da giocarsi, esclusivamente, nel caso che i precedenti incontri si siano conclusi con una vittoria per parte con qualsiasi punteggio. La settima e l’ottava classificata retrocederanno direttamente in A2.

Ecco calendario del girone d’andata:

1^ giornata: Top Spin Messina-Santa Tecla Nulvi (and. 26-09-2026)

2^ giornata: Muravera TT-Top Spin Messina (and. 27-09-2026)

3^ giornata: Top Spin Messina-TT Reggio Emilia (and. 23-10-2026)

4^ giornata: Top Spin Messina-Tennistavolo Sassari (and. 30-10-2026)

5^ giornata: TT Città di Siracusa-Top Spin Messina (and. 6-11-2026)

6^ giornata: Top Spin Messina-Apuania Carrara (and. 11-12-2026)

7^ giornata: Marcozzi-Top Spin Messina (and. 16-12-2026)