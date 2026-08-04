Crollo di Pistunina, a Messina si scava ancora alla ricerca dei due dispersi

I vigili del fuoco continuano senza sosta a cercare le ultime due persone che mancano all'appello. Ieri il ritrovamento di Sara Leone

MESSINA – Si scava ancora. Ieri il ritrovamento del quarto corpo: quello di Sara Leone. La donna era la maggiore dei tre fratelli rimasti uccisi nel disastro, all’ultimo piano dell’edificio dove risiedevano a Pistunina. I corpi dell’imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa erano stati già ritrovati. Tra le macerie si cercano ancora il marito di Rosa Leone, Santino Magazzù, e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya.

Sabato scorso è avvenuto il recupero del terzo corpo: è quello della ventunenne Alessandra Frazzica, commessa in un bazar cinese. A riconoscerla la madre.

Le forze in campo per trovare i dispersi

Sul posto ci sono sempre team Usar, Nbcr, Saf, nucleo cinofili, piloti di droni ed esperti nella conduzione di mezzi movimento terra. Al lavoro, giorno e notte, tra 60 e 70 vigili del fuoco.

Stoccaggio temporaneo delle macerie nel parcheggio rosso dello stadio San Filippo

In prima battuta si è provveduto al sequestro dell’area in via Giorgio La Pira n. 3, dove c’è la palazzina colpita dal crollo, e dell’area del parcheggio rosso dello stadio San Filippo. Area individuata per lo stoccaggio temporaneo delle macerie estratte dal cratere.

Articoli correlati