 La Team Volley Messina conferma in attacco Christian Zuccaro

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Redazione

La Team Volley Messina conferma in attacco Christian Zuccaro

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martedì 04 Agosto 2026 - 07:36

Il classe 1999 sarà ancora a disposizione del team biancorosso nella prossima Serie C

MESSINA – La Team Volley Messina si affida anche per quest’anno all’esplosività di Christian Zuccaro. Lo schiacciatore classe 1999 vestirà per il secondo anno consecutivo la divisa biancorossa.

Zuccaro ha mosso i primi passi nel Mondo Giovane, esordendo in Serie C a 17 anni, vincendo titoli provinciali in serie nelle categorie under e giocando le fasi finali a livello regionale. Dopo il Covid ha giocato due anni al Mondo Giovane in Serie C, due anni poi alla Peloro Volley in Serie D prima di approdare alla Team Volley Messina nel massimo campionato regionale nella scorsa stagione.

“Affronto questa nuova stagione di Serie C con grande entusiasmo e tanta voglia di mettermi in gioco – dichiara Zuccaro A 26 anni sento di aver acquisito lesperienza giusta per dare il massimo sia in campo che nello spogliatoio. Lobiettivo è crescere come squadra, migliorare ogni settimana e lottare su ogni pallone fino allultimo punto. Ci sono i presupposti per fare bene e raggiungere lobiettivo sfuggito alla penultima partita nel campionato precedente”.

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