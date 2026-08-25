Crollo di Pistunina, Minutoli: “Encomio solenne a tutti i soccorritori”

Dopo la proposta del consigliere Gioveni, per i vigili del fuoco, il presidente del Consiglio comunale annuncia l'estensione a tutte le forze impegnate nella tragedia

MESSINA – Un encomio solenne ai vigili del fuoco, impegnati nei soccorsi per il tragico crollo di Pistunina. Si tratta della proposta di Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, al Consiglio comunale e al sindaco Basile. Ed è arrivata la nota del presidente del Consiglio Massimiliano Minutoli, che annuncia l’estensione “alle altre realtà che, durante le operazioni successive al crollo, hanno fornito un prezioso e fondamentale contributo”. Il riferimento è alla Protezione civile, al mondo del volontariato, all’Arma dei carabinieri, alla Polizia municipale, alla Croce Rossa e a tutte le componenti del settore sanitario e ospedaliero, compreso il personale del 118, che “hanno operato con professionalità e dedizione in una situazione di estrema difficoltà”.

Per Minutoli, è “un riconoscimento doveroso per chi, con professionalità e coraggio, è intervenuto in uno dei momenti più drammatici vissuti dalla nostra città”.

In generale, “in considerazione dello straordinario lavoro svolto quotidianamente dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Messina e, in particolare, dell’impegno profuso in occasione del tragico crollo verificatosi a Pistunina”, il presidente del Consiglio comunale “ha espresso il proprio apprezzamento per la proposta di conferimento di un encomio solenne al Comando. Si tratta di un riconoscimento doveroso nei confronti degli uomini e delle donne dei Vigili del fuoco – sottolinea il presidente Minutoli – che anche in occasione della tragedia di Pistunina hanno dimostrato, con professionalità, coraggio e spirito di servizio, il valore del loro impegno a tutela della comunità”.

Presto la proposta all’ordine del giorno in Consiglio

La proposta, “già oggetto di interlocuzione con il sindaco Federico Basile, sarà calendarizzata quanto prima all’ordine del giorno del Consiglio comunale, nel rispetto dei tempi necessari per il completamento degli accertamenti finalizzati all’identificazione delle vittime da parte dei Ris”.

“La gratitudine di Messina per le donne e gli uomini impegnati nei soccorsi”



“Pistunina ha rappresentato un momento doloroso che ha profondamente segnato la nostra comunità – conclude Minutoli – e proprio per questo ritengo importante che le istituzioni cittadine sappiano esprimere, anche attraverso un riconoscimento formale, la gratitudine di Messina a tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato senza sosta per prestare soccorso, assistere le persone coinvolte e affrontare una delle emergenze più drammatiche che la nostra città si è trovata a vivere”.

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