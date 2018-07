Frigo prende fuoco, fiamme in appartamento a Letojanni

LETOJANNI. Fiamme in un appartamento alla periferia nord di Letojanni, nei pressi del campo sportivo, oggi pomeriggio. L’allarme è scattato intorno alle 16. A darlo sono stati i vicini, in quanto i proprietari in quel momento non si trovavano in casa. E’ stata una donna del piano di sotto ad accorgersi della fuoriuscita del fumo ed ha richiamato l’attenzione dei passanti. Immediatamente sono stati avvertiti i Vigili del fuoco del locale distaccamento, giunti sul posto nel volgere di pochi minuti.

Si è bruciato un frigorifero, probabilmente a causa di un cortocircuito. Il fumo acre si è propagato nell’intero stabile, dal quale è stata fatta allontanare la donna che aveva lanciato l’allarme. Sono stati i Vigili del fuoco a domare l’incendio, fortunatamente circoscritto all’elettrodomestico. Non si sono registrati feriti.