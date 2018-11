Scaletta. Si surriscaldano ruote di un rimorchio, mezzi in fiamme sulla A-18

SCALETTA - Momenti di apprensione si sono registrati ieri sera intorno alle 20 in autostrada all’altezza dell’abitato di Scaletta Zanclea per dei mezzi andati a fuoco. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto le fiamme sarebbero state originate da un rimorchio che procedeva in direzione Messina, le cui ruote si sarebbero surriscaldate. Si tratta di una bisarca (sono state lievemente danneggiate anche due aito che veniva trasportate). Il rogo ha coinvolto anche un altro mezzo in transito, un furgone. Per domare le fiamme, che si sono levate alte, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Letojanni e Messina.