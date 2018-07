Scaletta Zanclea, divelta nella notte doccia sulla spiaggia

SCALETTA ZANCLEA. Ignoti la scorsa notte hanno divelto una delle docce installate per l'estate sulla spiaggia. L’atto di vandalismo è stato stigmatizzato dagli Amministratori comunali ma soprattutto dai cittadini che sui social si sono detti “indignati per l’inciviltà dimostrata dagli autori del gesto”.

“Non ci sono abbastanza parole – hanno detto in coro gli amministratori del centro jonico, con in testa il sindaco, Gianfranco Moschella - per commentare il comportamento di ignoti che nella notte hanno divelto la doccia.

Un atto vandalico deplorevole che non fa onore al senso civico di una comunità intera. Avere senso civico significa rispettare gli altri, il gruppo, la comunità e sentirci parte integrante, sentire il senso di responsabilità oltre che di appartenenza”.

L'episodio è stato segnalato ai carabinieri della locale stazione.