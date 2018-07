VIDEO. La barca con la Madonna si capovolge, sindaco naufraga con 2 persone

ROCCALUMERA. Tutto era pronto per il varo in mare della Madonna del Carmelo, venerata nell’omonima chiesa alla periferia nord di Roccalumera. Sul natante, accanto al simulacro, vi erano il parroco, don Gaetano Murolo, il comandante della locale stazione dei carabinieri, luogotenente Santo Arcidiacono, il sindaco Gaetano Argiroffi, in maniche di camicia, e poche altre persone. Al grido di viva Maria l’imbarcazione è stata fatta scivolare verso il mare.

Dopo appena pochi metri, a causa del mare agitato, si è pero adagiata sulla destra, facendo finire completamente in acqua, testa in giù, il sindaco Gaetano Argiroffi. Momenti di grande apprensione. Per fortuna non si sono registrate conseguenze. Solo un bagno fuori programma. La statua della Madonna è rimasta ben ancorata. Il sindaco è uscito dall’acqua con un sorriso. Inzuppato, è stato accompagnato a casa dai vigili urbani. La processione è proseguita. Solo un po’ di paura per padre Murolo e gli altri che si trovavano sulla barca.

"Volevo rassicurare tutti che sto bene", ha scritto a mezzanotte il sindaco Argiroffi (di professione medico di famiglia) sulla sua pagina facebook. "Io ed il mio amico Franco Sturiale abbiamo solo fatto il primo bagno della stagione! Viva la Madonna del Carmelo".