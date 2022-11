Il Ct Vela Messina crolla a Genova, svanisce il sogno scudetto - Tempostretto

Il Ct Vela cede di fatto dopo i quattro singolari che terminano tutti a favore dei liguri

GENOVA – Netto ko del Ct Vela Messina sui campi del Park Genova, nello scontro al vertice della quinta giornata del campionato di Serie A1. La formazione ligure ha vinto per 5 a 1 e ha ipotecato la prima posizione nel girone 1 che vale l’accesso alla fase scudetto.

Nell’altro match di giornata, pareggio fra Tc Prato (primo punto per i toscani) e Sc Sassuolo. Con questi risultati il Park Genova ha quasi staccato il pass per i playoff. La classifica vede Genova comandare con 11 punti, Ct Vela secondo a 8, Sassuolo a 6 e Prato a 1.

Anche vincendo domenica, quando il circolo messinese ospiterà su terra battuta Sassuolo, e sperando nella contemporanea e sorprendente sconfitta di Genova a Prato, lo scontro diretto tra Ct Vela e Park Tennis è a favore dei liguri (un pareggio e una sconfitta). Agli uomini del capitano Caputo servirà comunque non cedere a Sassuolo per chiudere secondi e conservare la massima categoria per riprovarci l’anno prossimo. In caso di sorpasso da parte degli emiliani e terzo posto finale nel girone infatti il Ct Vela Messina dovrà affrontare i playout.

Park Genova – Ct Vela Messina 5-1

Park Genova che ha chiuso la pratica già dopo i singolari. Il Ct Vela si è presentato a Genova con gli stessi effettivi visti all’opera giovedì, nel vittorioso match contro Prato. Unico cambio deciso dal capitano Francesco Caputo, l’inserimento di Federico Cinà come quarto singolarista (nel turno precedente era stato schierato Gianluca Naso).

I primi tre singolari, di fatto, non hanno avuto storia. Coppejans e Giannessi hanno lasciato, rispettivamente, quattro e tre game, a Giorgio e Fausto Tabacco del Ct Vela Messina, mentre Luigi Sorrentino ha impiegato poco più di un’ora per avere la meglio del sedicenne palermitano, Federico Cinà, con il punteggio di 6-2, 6-4.

Unico singolare equilibrato e in bilico è stato quello che ha visto di fronte i due numeri uno. Maxime Janvier ha giocato un ottimo match contro Gianluca Mager. Dopo aver vinto il primo set al tie break, nel secondo set, l’atleta francese del Ct Vela Messina ha avuto a disposizione due match point che sono stati annullati dal tennista di casa, bravo a recuperare prima un break di svantaggio e poi a vincere un tie break che si stava complicando, dopo esser stato avanti per 4 a 0. In discesa il terzo set, conclusosi 6-1.

A risultato acquisito i doppi sono terminati anzitempo con ritiri di Janvier/Cinà e nell’altro doppio di Ceppellini/Sorrentino che hanno aggiunto un punto a testa ai rispettivi circoli.

Tabellino

Coppejans b. G. Tabacco 6-2, 6-2

Giannessi b. F. Tabacco 6-2, 6-1

Sorrentino b. Cina 6-2, 6-4

Mager b. Janvier 6-7 (5), 7-6 (7), 6-1

Giannessi-Coppejan b. Janvier-Cinà 2-2 (rit.)

G. Tabacco-F. Tabacco b. Ceppellini-Sorrentino 1-2 (rit.)

