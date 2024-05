Ct Vela Messina e Filari Tennis sconfitti nella quarta giornata in Serie B1

Le veline cedono in trasferta a Milano, tirrenici superati in casa dalla capolista del girone Lecco

Destini paralleli questa settimana per le due formazioni messinesi che disputano il campionato nazionale di Serie B1. Lo Junior Tennis Milano si conferma bestia nera del Ct Vela Messina, la formazione del capitano Visalli cede per quattro incontri a zero alle lombarde. L’unica a strappare un long set è stata Fabrizia Cambria contro Lia, mentre Davì cedeva da De Stefano nella sfida tra le prime dei due circoli e Teresa Cambria chiamata a sfidare Ronchi si ritirava ad inizio secondo set. Nel doppio, a risultato ormai maturato, Fabrizia Cambria e Davì arrivavano al tiebreak nel primo set contro Ronchi e De Stefano prima di cederlo per 7 punti a 5 e poi cedere molto più nettamente il secondo parziale alla coppia lombarda.

Sfida Nord contro Sud anche per la formazione di B1 maschile messinese, il Tc Filari ospitava il Tc Lecco. Anche in questo caso i lombardi hanno prevalso nettamente, nessun incontro vinto dai tirrenici che solo con Elicha Navas hanno conquistato il loro unico set della giornata, lo spagnolo ha ceduto in tre a Garcia Carbajal. Caratozzolo nel proprio singolare contro Martini ha ceduto il primo set al tiebreak, in tutte le altre sfide, doppi compresi, lo score ha visto gli ospiti prevalere con margine.

Nel prossimo turno tornano in casa le ragazze del Ct Vela Messina che ospiteranno in viale della Libertà la Sc Casale appaiata in classifica alle peloritane. Trasferta lontano dalla Cittadella per il Filari che sfida fuori casa l’altra capolista del girone il Ct Mesagne. Gli incontri sono programmati per domenica 2 giugno.

Junior Tennis Milano – Ct Vela Messina 4-0

De Stefano – Davì 6-1 6-3

Lia – F Cambria 6-4 7-5

Ronchi – T Cambria 6-1 1-0 rit

Ronchi/De Stefano vs F Cambria/Davì 7-6 (5) 6-1

Risultati e classifica girone

Risultati quarta giornata: Junior Tennis Milano – Ct Vela Messina 4-0, Tennis Tolentino – Ct degli Ulivi 4-0, Sc Casale – Cs Plebiscito 2-2, risposava Tc Sinalunga.

Classifica girone 1: Junior Tennis Milano 11, Tolentino e Plebiscito Padova 7, Ct Vela Messina e Sc Casale 6, Tc Sinalunga 4, Ct degli Ulivi 0.

Il Ct degli Ulivi risulta ritirato e a tutte le squadre sono già stati aggiunti i tre punti a tavolino.

Filari Tennis – Tc Lecco 0-6

Romano vs Vola 3-6 1-6

Caratozzolo vs Martini 6-7 2-6

Giacobbe vs Consonni 0-6 1-6

Elicha Navas vs Garcia Carbajal 1-6 6-4 3-6

Romano/Giacobbe vs Garcia Carbajal/Valsecchi 2-6 2-6

Caratozzolo/Elicha Navas vs Martini/Giudici 3-6 2-6

Risultati e classifica girone 4

Risultati quarta giornata: Tc Filari – Tc Lecco 0-6, Tc Guidizzolo – Tc Siracusa 2-4, Ct Bologna – Ct De Guido Mesagne 2-4, Momy Sport riposava.

Classifica girone 4: Tc Lecco e Ct Mesagne 9 punti, Tc Siracusa 7, Ct Bologna 6, Momy Sport 4, Tc Guidizzolo e Filari 0.