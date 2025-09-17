 Ct Vela Messina, l'under 10 è campione della Macro Area Sud

Simone Milioti

mercoledì 17 Settembre 2025 - 18:30

Sette giovanissimi tennisti e tenniste, dopo aver conquistato il titolo siciliano, hanno superato le migliori formazioni di Calabria, Puglia e Basilicata

MESSINA – I giovanissimi dell’under 10 (misto) del Ct Vela Messina hanno ottenuto un altro brillante successo. Dopo aver conquistato il titolo siciliano, la formazione del responsabile Francesco Palano Quero si è aggiudicata il titolo del Macro Area Sud (Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata), battendo in finale, per 2 a 1, i padroni di casa del Ct Polimeni di Reggio Calabria.

I peloritani, in semifinale, avevano avuto ragione del Ct Barletta sempre con il punteggio di 2 a 1.
Prima d’ora mai nessun team messinese era riuscito in una simile impresa in questa categoria che, ricordiamo, non contempla la fase successiva. Questi i ragazzi che hanno trionfato a Reggio Calabria: Piermario Delia, Alessandro Onorato, Antonio Michelin Salomon, Riccardo Sanò, Camilla Puglisi, Carlotta Beccaria, Ketty Caputo.

Soddisfazione ha espresso il ds del Ct Vela, Umberto Weigert: «Complimenti ai ragazzi, cresciuti tutti nel nostro vivaio, sin dai primi passi con la conquista del titolo di vice campioni Siciliani Red. Un ringraziamento particolare allo staff dei maestri e dei preparatori, dal direttore tecnico, Gino Visalli, al maestro Ciccio Caputo, già responsabile del settore sino a due anni fa, e all’attuale responsabile e capitano, Francesco Palano Quero. Un ringraziamento al presidente Tato Spatari e al direttivo tutto per la fiducia riposta nei miei confronti. Sono certo che questo sarà il primo di un lungo percorso di successi, con l’augurio che questi piccoli campioni possano far parte del vivaio della nostra serie A maschile e B femminile».

