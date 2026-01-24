Ct Vela Messina ripescato in Serie A1, arrivano i rinforzi Cretu e Madaras

La formazione peloritana rientra nei giochi dopo la rinuncia del Tc Italia Forte dei Marmi. Il presidente Spatari: "Felice di fare quest'annuncio"

MESSINA – A distanza di 53 giorni dall’amara retrocessione al playout contro il Ct Zavaglia Ravenna, la formazione maschile del Circolo del Tennis e della Vela ritrova il campionato di Serie A1. La rinuncia del Tc Italia Forte dei Marmi ha aperto le maglie per un ripescaggio (i peloritani erano al primo posto nella speciale classifica delle «riserve») e i vertici del Circolo messinese hanno risposto presente, riuscendo a rientrare dalla porta di servizio nel massimo torneo italiano di tennis a squadre. Saranno, dunque, tre (Ct Palermo, Ct Vela Messina e Match Ball Siracusa) le formazioni siciliane che prenderanno parte all’edizione 2026 della Serie A1.

Soddisfazione ha espresso il presidente del Ct Vela, Tato Spatari. «Il rammarico per una retrocessione che reputo, immeritata, era ancora tanto e quando abbiamo saputo della possibilità di ottenere il ripescaggio abbiamo fatto il possibile per ritornare in sella. Sono felice di poter annunciare, quindi, che anche per la prossima stagione saremo ai nastri di partenza del prestigioso campionato di Serie A1».

Il direttore sportivo, Umberto Weigert, aveva quasi completato la squadra per la partecipazione all’A2, ma ora qualcosa cambierà. «Abbiamo già bloccato Cezar Cretu e Dragos Nicolae Madaras i quali disputeranno l’A1 con noi nella prossima stagione – ha spiegato Weigert – Adesso ci muoveremo per prendere qualche altro elemento di valore che si affianchi ai nostri vivai e a Jakub Paul che ci ha confermato la sua presenza».