Ct Vela Messina, Tato Spatari eletto nuovo presidente del Circolo

Il neo eletto presidente ha prevalso sullo sfidante Ivan Mazzeo e succederà ad Antonio Barbera

MESSINA – Al dimissionario Antonio Barbera, comunque in scadenza di mandato e non più rinnovabile, succede Tato Spatari. La presidenza del Circolo del Tennis e della Vela di Messina era una sfida a due tra Spatari appunto e lo sfidante Ivan Mazzeo. Nella serata di ieri, venerdì 5 luglio, gli iscritti sono stati chiamati ad esprimersi e hanno scelto Spatari.

Contestualmente e già ufficializzati in serata anche i nuovi componenti eletti nel prossimo Consiglio Direttivo, tutti candidati della lista “Noi per il Circolo” a sostegno di Tato Spatari presidente: Alessandro Russo, Alberto Vermiglio, Lino Brigandì, Barbara Bernardo, Conci Spagnolo, Marika Stagno D’Alcontres, Giovanni Minuti, Vilfredo Raymo, Santi Delia e Umberto Weigert. Tutti insieme nell’immagine in evidenza con il nuovo presidente.

