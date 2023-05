Ct Vela sconfitto sui campi del Canottieri Casale in B1 femminile - Tempostretto

Neanche la presenza di Diana De Simone e Elena Bogdan evitano la sconfitta al Ct Vela Messina nella seconda giornata del campionato

CASALE MONFERRATO – Seconda sconfitta in altrettanti incontri per la formazione femminile del Ct Vela Messina. Le ragazze capitanate da Gino Visalli sono state battute, sui campi in terra rossa della Sc Casale, con il punteggio di 3 a 1 nel loro impegno di Serie B1 femminile.

Domenica prossima, difficile trasferta per le messinesi sui campi in terra rossa del Ct Bari, capolista del girone, a punteggio pieno, insieme con il Ct Eur, già incontrato all’esordio in campionato.

Canottieri Casale – Ct Vela Messina 3-1

La giornata era cominciata nel migliore dei modi per la squadra dello Stretto, con la vittoria in due set (6-4 6-3 il punteggio) di Diana De Simone (immagine in evidenza) su Annathea Sara, De Simone era all’esordio in questa stagione con il circolo peloritano.

Molto combattuto il secondo singolare che, poi, si è rivelato decisivo ai fini del risultato. Enola Chiesa, infatti, ha sconfitto in tre set Elena Bogdan per 6-2 4-6 7-5. Match tiratissimo che ha premiato la tennista di casa, brava a rimanere concentrata nei momenti cruciali della gara.

I successi di Giulia Gabba su Fabrizia Cambria e della coppia Chiesa-Gabba su Cambria-De Simone hanno regalato i tre preziosi punti, in ottica salvezza, alle piemontesi.

Tabellino e classifica

Sara vs De Simone 4-6 3-6

Chiesa vs Bogdan 6-2 4-6 7-5

Gabba vs F. Cambria 6-1, 6-0

Chiesa/Gabba vs F.Cambria/De Simone 6-1, 6-4

Classifica girone 1: Ct Eur e Ct Bari 6; At Piombino e Sc Casale 3; Ct Firenze, Tc Rungg SuedTirol e Ct Vela 0.

Articoli correlati