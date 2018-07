Furci. La primavera dei popoli - La rivoluzione siciliana del 1848

FURCI SICULO. Il comune di Furci Siculo, nell’ambito degli incontri culturali organizzati per la stagione estiva 2018, in collaborazione con l’Associazione culturale Tamaricium, l’Associazione giornalisti europei (Age), l’Associazione culturale L'Aquilone Onlus, “Edas Casa Editrice dal 1970”, l’Associazione Paese Italia, promuove la presentazione del libro " La primavera dei popoli - La rivoluzione siciliana del 1848" di Roberto Sciarrone, ricercatore in storia contemporanea presso il Dipartimento di Storia Culture Religioni di Sapienza Università di Roma.



L'evento culturale è curato da Rosanna Garufi, consigliere con delega all’Istruzione del comune di Furci Siculo e dall’operatrice culturale e docente Pina D’Alatri. L’incontro si svolgerà domani, domenica 29 luglio 2018 a partire dalle ore 20 a Largo Pizzolo, sul lungomare di Furci Siculo.

Apriranno l’incontro i saluti istituzionali del sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilla; dell’assessore alla Cultura del comune di Messina, Roberto Vincenzo Trimarchi; del sindaco di Santa Teresa, Danilo Lo Giudice. Aprirà i lavori il consigliere con delega all’Istruzione del comune di Furci Siculo Rosanna Garufi e introdurrà la presentazione Pina D’Alatri, docente e operatrice culturale.

Il dibattito vedrà l'intervento dell'autore e la partecipazione di Domenico Interdonato, Presidente Ucsi Sicilia, di Mimma Cucinotta, direttore Paese Italia Press, di Carmelo Occhino, Segretario Generale Associazione Giornalisti Europei (Age), di Domenica Puleio, condirettore Paese Italia Press.