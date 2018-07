S. Teresa. La storia dei sindaci in una mostra permanente

S. TERESA. Inaugurata a Villa Ragno la mostra permanente delle stampe fotografiche con la firma autografa di tutti i sindaci che in 75 anni hanno amministrato la cittadina di Santa Teresa Di Riva. L’ iniziativa è partita dal cittadino Filippo Oneri ed è stata accolta con entusiasmo dal sindaco, Danilo Lo Giudice. “Senza il trascorso – ha affermato Filippo Oneri – non potrà esserci prospettiva futura”. Un progetto che ha l’ obiettivo di ricostruire la memoria collettiva per essere trasmessa alle nuove generazioni.

L'EXCURSUS STORICO

Un excursus storico- politico che mette in moto l’ esigenza di voler creare un senso di unione, di comune appartenenza. “ Questa mostra – spiega l’ attuale sindaco – rappresenta il senso di comunità che deve tenerci legati ad un filo comune il bene del paese”. Presenti all’ evento anche l’ assessore, Annalisa Miano, il parroco che ha impartito la benedizione per tutti quei sindaci che oggi non ci sono più e, seduti in prima fila, gli ex sindaci di Santa Teresa Cateno De Luca, Nino Bartolotta e Carmelo Iaria.

Molti sono stati anche i parenti degli ex sindaci che hanno con orgoglio partecipato. Non è stato facile per Filippo Oneri realizzare la ricostruzione storica con foto e firma autografa ma grazie anche al lavoro del dottor Greco e del dottor Zaccaria è riuscito a raccogliere 75 anni di storia. Gli ex sindaci presenti in sala hanno preso la parola raccontando quelli che sono stati durante la loro amministrazione i momenti più belli e quelli più difficili. Tutti hanno ribadito l’importanza di conoscere il passato per far meglio in futuro. In fondo, anche se spesso lo dimentichiamo, sappiamo bene che un paese senza memoria è un paese senza futuro.

Veronica Micali