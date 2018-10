Scaletta. Commedia con ricavato in beneficenza al Centro polifunzonale

SCALETTA ZANCLEA. Domenica 14 ottobre alle 18,30 presso il centro polifunzionale di scaletta Zanclea andrà in scena la commedia in due atti “Ni leccamu a sarda “ di Giovanni Allotta ma rivisitata ed adattata in maniera brillante dal regista Giovanni Rizzo. Il ricavato della serata che ha finalità benefiche andrà in favore della Onlus Associazione terra di Gesù che da poco é riuscita ad inaugurare il centro medico del Buon Pastore: un impegno costante a favore degli ultimi, un porto di carità dove ogni in giorno si riceve e sì dona tanto amore, come ha dichiarato il presidente della Onlus Francesco Certo. "Sarà una serata di gioia e di condivisione - ha affermato l'assessore ai Servizi sociali, Annalisa Cordaro - e siamo certi che con generosità, la gente che ama impegnarsi in azioni di solidarietà concreta parteciperà alla manifestazione". La commedia è presentata dal Gruppo teatro-oratorio "S. Paolino Vescovo" di Mili Marina.