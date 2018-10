Taormina. Premio di poesia “Maria, Madre del Buon Cammino”, ecco i vincitori

TAORMINA. “Dolore che grida nelle vene”, “un ritorno sognato, mai compiuto”, “arma, cori e menti”, “pirdunu”, “forza di dimenticare e continuare a sognare”… Queste le parole in versi che hanno caratterizzato la Cerimonia di premiazione della X edizione del Premio internazionale di poesia “Maria, Madre del Buon Cammino”, certamen letterario promosso dalla parrocchia Sacro Cuore di Gesù – S. Venera di Trappitello Taormina, guidata da padre Antonino Tricomi, e organizzato da Massimo Manganaro e Gioacchino Aveni. Un concorso consolidato e di prestigio, al quale hanno partecipato ben 211 Poeti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Alla cerimonia, non poteva mancare la Commissione giudicatrice, composta da: Maria Lidia Simone, poetessa e pittrice, Cavaliere dell’Arte e vincitrice del Leone di San Marco alla Biennale di Venezia, dell’Oscar d’Oro nelle Canarie e del Nobel Internazionale d’Arte; Salvatore Puglia, poeta il cui nome figura nel “Dizionario bibliografico e critico degli autori ed artisti italiani”; Rosa Maria Di Salvatore, poetessa sensibile, presente con le sue Liriche in autorevoli antologie e riviste, ha ottenuto lusinghieri riconoscimenti e pubblicato diverse sillogi; padre Fabio Cattafi, vicario della Parrocchia S. Stefano protomartire di Milazzo, specializzando in Teologia biblica presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia; Teresa Vadalà Fierro, poetessa sopraffina, autrice di testi teatrali, vincitrice di numerosissimi premi internazionali.

Alla presenza del consigliere comunale di Taormina Giuseppe Sterrantino e del sindaco del Comune di Castelmola Orlando Russo, dinanzi a un pubblico plaudente, sono state premiate le Opere in Versi vincitrici e i loro autori:

– Poesia in Lingua Italiana a tema religioso:

1) Rita Muscardin (Savona), Dove respirano le stelle;

2) Carmelo Di Stefano (Modica, RAGUSA), Padre;

3) Rosaria Lo Bono (Termini Imerese, PALERMO), Un clochard a Dio;

Menzione d’Onore a Gaetano Lia (Monterosso Almo, RAGUSA), Notte di festa…;

Menzione di Merito a Sergio Santoro (Lecce), Stabat Mater;

Menzione Speciale ad Antonella Vinciguerra (Chianchitta Taormina, MESSINA), Resta con me, Signore....

– Poesia in Vernacolo Siciliano a tema religioso:

1) Anna Maria Ucchino (Trappitello Taormina, MESSINA), Littra a lu Signuri;

2) Giuseppe La Rocca (Trappeto, PALERMO), Prighéra;

3) Renzo Cammarana (Priolo Gargallo, SIRACUSA), Tri Cruci;

Menzione d’Onore a Pierangela Castagnetta (Palermo), Unni sii!?;

Menzione di Merito a Gino Adamo (Trapani), Matri!;

Menzione Speciale a Rosalda Schillaci (Catania), Salici pinnenti.

– Poesia in Lingua Italiana a tema libero:

1) Teresa Rosito (Scanzano Jonico, MATERA), Della mia infanzia mi resta;

2) Mariateresa La Porta (Venafro, ISERNIA), Dove nasce il sole;

3) Palma Civello (Palermo), Tracce di mio padre;

Menzione d’Onore a Carmela Tuccari (Aci Sant’Antonio, CATANIA), A mia madre;

Menzione di Merito a Grazia Dottore (Faro Superiore, MESSINA), A mio padre;

Menzione Speciale a Domenico Sergi (Villafranca Tirrena, MESSINA), Le chiavi del Paradiso;

Segnalazione di Merito a Stefania Iannò (Roma), Attesa.

– Poesia in Vernacolo Siciliano a tema libero:

1) Francesco Billeci (Borgetto, PALERMO), Na varca senza mari;

2) Giovanni Rizza (Acicastello, CATANIA), Pirdunu;

3) Orazio Minnella (Tremestieri Etneo, CATANIA), Emigranti;

Menzione d’Onore a Giusi Baglieri (Catania), ‘Na favula;

Menzione di Merito a Zina Ferrara Musumeci (Trappitello Taormina, MESSINA), Chistu è cantu di na vota…;

Menzione Speciale a: Melania Sciabò Vinci (Catania), Chianci stu cori.

– Poesia in Lingua Italiana o Vernacolo Siciliano a tema libero, religioso e no (Juniores):

1) Melissa Storchi (Bibbiano, REGGIO EMILIA), Come gocce di cristallo;

2) Sette Giuseppe (Santeramo in Colle, BARI), In viaggio;

3) Valeria Sciacca (Gaggi, MESSINA), Preghiera a Maria;

Menzione d’Onore a Paola Di Gregorio (Santeramo in Colle, BARI), Se fossi…;

Menzione di Merito a Chiara Caramazza (Favara, AGRIGENTO), Fidati di me;

Segnalazione Speciale a Donatella Fichera (Mazzeo Taormina, MESSINA), Le quattro stagioni.

Premio Speciale “Parrocchia Sacro Cuore di Gesù” a Salvatore Gazzara (Messina), Matri Santa; Premio Speciale “Padre Salvatore Arcidiacono” a Nicola Cavaliere (Contesse, MESSINA), Tu Madre;

Premio Speciale “Prof. Pasquale Vinciguerra” a Paolo Tulelli (San Pietro Magisano, CATANZARO), Ricordi di un bambino;

Premio Speciale “Mater Dei” a Luigi Antonio Pilo (Torre Faro, MESSINA), Save the children;

Premio Speciale “La Voce” a Valeria Salvo (Comitini, AGRIGENTO), Non giacerà mai l’amore;

Premio Speciale “Primi Versi” a Mathias Luca (Chianchitta Taormina, MESSINA), Gesù restami vicino;

Premio Speciale “Orizzonte Scuola” a Cecilia Lo Monaco (Gallodoro, MESSINA), Poesia dell’amore.

Il prestigioso “Exellence Award”, assegnato al Poeta che ha ricevuto il maggior numero di voti, è andato all’autrice ligure Rita Muscardin.

Durante la Serata, condotta con professionalità e garbo dalla professoressa Angela Maria Vecchio, Presidente dell’Avis “Giovanni Paolo II” di Gaggi, è stato inoltre reso pubblico il Bando dell’Undicesima Edizione del Premio Internazionale di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino”. La scadenza di presentazione delle Liriche è stata fissata per Giovedì 31 Gennaio 2019. Il Bando è consultabile sulla Pagina facebook Premio di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino” – Trappitello Taormina.