“Da 3 giorni senz’acqua in via Alatri a Faro Superiore”

La segnalazione di una cittadina. "Non abbiamo ricevuti avvisi dall'Amam". Aggiornamento delle 13.40: l'acqua è arrivata.

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Desidero segnalare alla vostra attenzione la mancanza di acqua in via Paolo Alatri a Faro Superiore da venerdì 20 dicembre. Sono state fatte ripetute segnalazioni all’Aman con rassicurazioni che il problema si sarebbe risolto in serata. Tuttavia ad oggi, lunedì 23 dicembre, si constata ancora la carenza idrica forse per un problema legato al serbatoio. Nessun avviso di mal funzionamento è stato fatto sui social media da parte dell’azienda. Ed è mancata la tempestività nella reazione”.

Abbiamo segnalato ad Amam.

Aggiornamento delle 13.40: l’acqua è arrivata.