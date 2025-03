Da Basile e Germanà a Siracusano e Musolino: “Condanna per le violenze no ponte”

L'amministrazione di Messina: "I vandalismi nulla c'entrano con il diritto di manifestare". E intervengono la senatrice Bucalo e le associazioni studentesche sul Carnevale antagonista

MESSINA – Corteo del Carnevale no ponte: interviene l’amministrazione comunale. Ecco il pensiero della Giunta Basile: “Nel corso del corteo del Carnevale no Ponte, di oggi pomeriggio, si sono verificati gravi episodi di tensione che nulla hanno a che vedere con il legittimo diritto di manifestare. Rispettiamo tutte le posizioni e la libertà di espressione, ma condanniamo fermamente chi strumentalizza le manifestazioni per portare avanti atti di violenza e vandalismo. Il confronto civile e democratico deve essere sempre alla base di qualsiasi dibattito, senza lasciare spazio a chi cerca solo scontri e disordini”.

Da Basile e Germanà “solidarietà all’agente ferito”

E ancora: “Esprimiamo la nostra solidarietà alle forze dell’ordine e, in particolare, all’agente rimasto ferito dagli scontri. L’amministrazione comunale gli è vicina e gli augura una pronta guarigione. Auspichiamo che coloro che hanno sfruttato la manifestazione per compiere atti di vandalismo o creare disordini vengano identificati e perseguiti secondo la legge”.

E arriva la solidarietà “Solidarietà alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine, aggrediti a Messina dai manifestanti no ponte, e in particolare all’agente rimasto ferito negli scontri”. Così il senatore Nino Germanà, commissario della Lega in Sicilia e segretario della commissione Infrastrutture a Palazzo Madama.

“Bombe carta, fumogeni, mezzi dei carabinieri e muri imbrattati: perché quando non ci sono argomentazioni valide per difendere le proprie tesi si ricorre alla violenza e all’inciviltà. Sono fiducioso sulla capacità delle forze dell’ordine, affinché si individuino i responsabili e scattino fermi e misure di sicurezza”, conclude Germanà.

Siracusano: “Violenze inaccettabili”

Sul tema interviene pure la sottosegretaria e deputata di Forza Italia Matilde Siracusano: “Inaccettabile quanto accaduto oggi a Messina in occasione del corteo contro la costruzione del Ponte sullo Stretto. Insulti, intolleranza, muri del centro imbrattati con scritte indegne, violenze contro le forze dell’ordine. È assurdo manifestare con simili metodi, coinvolgendo personaggi che nulla possono avere a che fare con il normale confronto democratico. Ferma condanna per quanto accaduto, e solidarietà alle forze dell’ordine che hanno gestito con grande professionalità i momenti più tesi della giornata”.

Musolino: “Attacchi ignobili alle forze dell’ordine”

Così la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino: “Rimbalzano su Facebook Instagram e YouTube i video della manifestazione che si sta svolgendo in queste ore a Messina contro il Ponte sullo stretto. Condanno fermamente e pubblicamente gli attacchi vili e ignobili alle Forze dell’Ordine – continua la senatrice – alle quali esprimo la mia solidarietà e il mio sostegno. Manifestare non significa aggredire le forze dell’ordine, né sparare petardi o imbrattare muri e monumenti con scritte indecenti. Se questo è l’uso che fate della democrazia, se pensate che democrazia significhi inneggiare alla violenza e al danneggiamento, allora non avete capito niente e non siete degni di quei diritti che sono stati conquistati anche con l’estremo sacrificio di valorosi eroi. Che nessuno si permetta di paragonare questi quattro manifestanti mascherati che oggi stanno vandalizzando la città a novelli paladini della protesta”.

Conclude la senatrice: “Vedere queste immagini fa male non solo agli occhi ma anche al senso civico che ognuno di noi dovrebbe avere e offende la nostra città. Al questore di Messina, ai dirigenti della polizia di Stato, agli agenti, al comandante dei carabinieri e ai carabinieri tutti che oggi sono in strada a svolgere il loro servizio esprimo la mia riconoscenza e il mio fermo sostegno”.

Bucalo: “Ferita come messinese e come senatrice dalle violenze”

“Le immagini che provengono dalla città di Messina, dove si sono verificati scontri tra forze dell’ordine e manifestanti nell’ ambito di una manifestazione no ponte, mi feriscono come messinese e come rappresentante delle istituzioni. Esprimo tutta la mia solidarietà alle forze dell’ordine e all’agente ferito, cui auguro una pronta guarigione, e condanno fermamente quanto accaduto. Esprimere il proprio dissenso non autorizza a trasformare una manifestazione in un esercizio di brutalità”. Lo ha dichiarato la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo.

L’appello delle organizzazioni studentesche: “Noi sempre per un approccio democratico e non violento”

E arriva pure un appello delle organizzazioni studentesche: “In queste ore si è svolto un piccolo corteo no ponte, promosso da una fetta marginale del movimento no ponte, che ha tenuto fuori sindacati, associazioni e partiti. Come Rete degli Studenti Medi e Unione degli Universitari abbiamo deciso di non aderire, perché non abbiamo condiviso le modalità di organizzazione della manifestazione. La manifestazione è sfociata, purtroppo, in manganellate da parte delle forze dell’ordine sui manifestanti, tra cui c’erano anche famiglie e bambini. Non possiamo che condannare una gestione del dissenso che utilizza la forza come strumento di repressione, un sintomo del clima di condanna del dissenso promosso dai nostri governi”.

E ancora: “Non condividiamo però il metodo portato avanti dagli organizzatori della manifestazione di oggi, che hanno escluso le realtà che hanno promosso fin qui le più grandi manifestazioni contro il ponte degli ultimi anni, che si sono svolte a Messina e Villa S. Giovanni, svolte in modo assolutamente pacifico. Non accettiamo di rimanere in silenzio davanti alla violenza delle forze dell’ordine, ma non vogliamo neanche accettare supinamente un approccio antidemocratico di una minoranza del movimento no ponte, che fa danno alla battaglia di tutte e tutti noi. Dobbiamo difendere tutti insieme la serietà di questa battaglia, che non può essere messa in discussione. Facciamo quindi appello alla parte sana del movimento no ponte, che ha davanti sfide difficili e che non può di certo permettersi di dividersi, sotto il governo più a destra del nostro Paese che vuole già reprimere il dissenso”.

Gli studenti: “Prendiamo le distanze da azioni antidemocratiche e vandaliche”

“Davanti a tutto questo si dovrebbe rispondere con manifestazioni pacifiche e nonviolente, per smentire lo stereotipo dei manifestanti facinorosi, in cui nessuno a sinistra dovrebbe riconoscersi. Pertanto crediamo che serva una riflessione di tutte le organizzazioni che sposano la battaglia no ponte, per portarla avanti con dignità e coraggio, noi vogliamo difendere il diritto ad avere un futuro qui, e vogliamo farlo con determinazione. Servono le energie di tutti quelli che vogliono continuare a manifestare contro l’opera più inutile della storia, senza danneggiare la nostra città, anzi difendendola dalla devastazione che deriverebbe dall’opera, ne va del nostro futuro. Ribadiamo solidarietà a chi era presente perché voleva manifestare pacificamente il proprio dissenso da liberi cittadini, ma prendiamo invece le distanze da comportamenti antidemocratici e vandalici”.

De Leo: “Un piccolo gruppo di violenti che nulla ha a che fare con Messina”

A sua volta, così il deputato regionale di Forza Italia Alessandro De Leo: “Nessuna manifestazione, nessun dissenso può essere espresso con forme di protesta violenta. Fino ad ora il movimento no ponte, per quanto discutibili siano le sue argomentazioni, si è sempre contraddistinto per l’azione pacifica e il dialogo ma quanto avvenuto oggi è gravissimo e non può che essere condannato nel modo più fermo. Un piccolo gruppo di violenti, che probabilmente nulla hanno a che fare con la nostra città, ne ha imbrattato i muri e monumenti – per altro alcuni appena restaurati – e ha attaccato gli agenti presenti in piazza per garantire la sicurezza di tutti”.

E continua: “Non posso che esprimere la mia più assoluta vicinanza e solidarietà alle forze di polizia e in particolare all’agente rimasto ferito, nella speranza che gli autori di questi comportamenti illegali vengano presto individuati e rispondano dei propri comportamenti”.

Galluzzo: “Gravi violenze e vandalismi”

“Il diritto di manifestare le proprie idee va rispettato purché sia esercitato con civiltà e in modi pacifici. Ciò evidentemente e purtroppo non è avvenuto durante la manifestazione che si è svolta a Messina contro il Ponte sullo Stretto, contraddistinta da gravi violenze e vandalismi”. Lo afferma Pino Galluzzo, deputato regionale di Fratelli d’Italia, aggiungendo: «Esprimo massima solidarietà alle Forze dell’ordine e auspico che siano individuati e puniti gli autori di questi inaccettabili comportamenti».

Articoli correlati