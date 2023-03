Da Campogrande all’Abakainon: inaugurato nuovo sentiero a Tripi

Dalla convenzione tra la sezione messinese del Club Alpino Italiano e il Comune di Tripi nasce un nuovo percorso escursionistico, tra natura e cultura

TRIPI – Nuova opportunità di conoscere ed esplorare il territorio messinese, per tutti gli amanti del trekking. Grazie ad una convenzione tra la sezione nostrana del CAI (Club Alpino Italiano) e il Comune di Tripi nasce il “Sentiero 252” che da Campogrande conduce fino alla Necropoli di Abakainon.

Lo scorso 26 marzo l’inaugurazione ufficiale del percorso, che ha già registrato numerosi consensi con circa 90 partecipanti. Tra i luoghi di principale interesse visitati, oltre agli scavi dell’Abanainon, anche il museo “Santi Furnari” per un percorso che fonde sentieri naturalistici e cultura.

Soddisfatto di questo risultato, il sindaco di Tripi Michele Lemmo ha commentato: «L’incredibile successo della giornata di domenica è un motivo di grande orgoglio per tutta Tripi e per la nostra amministrazione, perché ripaga il lavoro che stiamo facendo ormai da anni per riuscire a valorizzare nel migliore dei modi il nostro territorio».

Lemmo ha quindi concluso ponendo l’accento sull’intenzione di rendere Tripi “un punto di riferimento per cultura e natura” con l’obiettivo, tra gli altri, di creare anche nuove opportunità di sviluppo per l’intero territorio.