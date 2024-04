Da Centamore a Pozzovivo: tanti ospiti all’Archimede per la Settimana dello studente

Al liceo, tra il 17 e il 18 aprile, non soltanto l'attore e il ciclista, ma anche ospiti con cui affrontare temi sociali e d'attualità

MESSINA – L’attore Domenico Centamore, il ciclista Domenico Pozzovivo, ma anche il progetto “strade sicure” della polizia stradale, l’ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, la referente regionale di Libera Sicilia Tiziana Tracuzzi o il responsabile di Admo Messina, Salvatore Parrino. Sono solo alcuni dei tanti ospiti della Settimana dello Studente del Liceo scientifico-linguistico Archimede di Messina, che si terrà il 17 e il 18 aprile e vedrà gli studenti impegnati in una lunga serie di conferenze e lezioni ben distanti dalla routine scolastica consueta e con tanti temi all’ordine del giorno.

Come ha spiegato Santo Fazzari, rappresentante di istituto dell’Archimede, si tratta del quinto anno per la Settimana dello Studente e si baserà su incontri di circa un’ora e un quarto, all’interno dei locali della scuola. “Tutto organizzato da noi studenti, sia per l’invito degli ospiti sia per l’organizzazione interna dei due giorni”, ha poi aggiunto il rappresentante. In totale ci saranno oltre 150 “conferenze”. Lo scopo? “Sostituire alle classiche lezioni frontali con conferenze che spesso trattano temi di cui non si parla. L’obiettivo è ampliare gli orizzonti culturali dei ragazzi”.