Da Contesse a Capo Peloro, la voce dei no ponte

Ieri il corteo a Villaggio Unrra, a Messina, e venerdì si è svolto il confronto del comitato Noponte Capo Peloro con l'ingenere Risitano ("Un progetto falso")

MESSINA – Sono giorni ancora caldi sul fronte del ponte sullo Stretto e di chi si oppone. Ieri la manifestazione no ponte a Contesse e Villaggio Unrra. Nel frattempo, il comitato Noponte Capo Peloro ha inviato una sintesi dell’incontro a “Casa Cariddi“, dal titolo “Il ponte non regge” nell’ambito degli incontri “I Venerdì noponte”.

“È un progetto falso, non andrà avanti”: con questa dichiarazione dell’ingegnere Antonio Risitano si è concluso il confronto, Risitano ha esposto, con l’aiuto di alcune slides, le osservazioni che ha inoltrato alla Commissione Via/Vas (Valutazione d’impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica): “Sono stato l’unico ad avere ricevuto un’ampia risposta da tecnici di alto livello, ma le loro risposte sulle mie osservazioni sui cavi e sulle prove di fatica non mi hanno convinto per la loro limitata scientificità “. Secondo l’ingegnere Risitano “il ponte a campata unica è stato posizionato nel punto peggiore dello Stretto, esposto a venti che sono diversi dallo spettro di venti su cui hanno tarato il progetto. Il coefficiente di sicurezza statico (1.35) delle funi principali del ponte è buono per lo stendino della nonna, non per un ponte a campata unica lungo 3300 e che dovrebbe durare 200 anni”.

Le obiezioni dell’ingegnere Risitano a Capo Peloro e l’iniziativa a Contesse contro “l’invasività del ponte”

“Le proposte di cambiamento delle selle di appoggio dei cavi principali, sono la certificazione di un progetto approvato come “definitivo” sbagliato e in buona parte da rifare”, ha sostenuto l’ingegnere,che ha poi risposto alle numerose domande poste da alcuni esponenti dei noponte calabresi.

Il prossimo appuntamento a Casa Cariddi sarà venerdì 18 luglio, dedicato all’impatto del progetto del ponte sul paesaggio.

Nel frattempo, ieri il corteo a Contesse perché, “dopo Torre Faro/Ganzirri, l’area di Villaggio Unrra è quella con la cantierizzazione del ponte sullo Stretto più invasiva. Gli abitanti di quei quartieri ne hanno avuto già un triste assaggio a causa dell’utilizzo di un’area prossima alla linea ferrata come sito di stoccaggio dei materiali di scavo provenienti dai cantieri del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo, che prevede un percorso prevalentemente in galleria”.

