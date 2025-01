Da ex Hotel Riviera a Casa dello studente, il 16 marzo la fine dei lavori

Ordinanza viabile del Comune di Messina per completare l'operazione attesa dall'Università

MESSINA – La rettrice Giovanna Spatari lo ha annunciato di recente. “Per l’ex Hotel Riviera, i lavori verranno ultimati in primavera. E sarà fruibile per i nostri studenti il prossimo anno accademico”. In linea con l’obiettivo, è stata pubblicata un’ordinanza del Comune di Messina.

Un’ordinanza viabile “sul lato ovest della carreggiata ovest del Viale della libertà n. 193, nei tratti antistanti l’immobile dell’ex Hotel Riviera al fine di consentire alla ditta Ricciardello Costruzioni Spa l’esecuzione dei lavori edili di riconversione dell’ex hotel Riviera in Casa dello studente. Si tratta di una proroga dei provvedimenti viabili fino al 16 marzo 2025.

