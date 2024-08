Da Gigi D’Alessio in autobus: Atm potenzia la linea shuttle

Il concerto a Capo Peloro sabato 31 agosto

MESSINA – Come fatto per gli altri concerti, anche in occasione dell’evento di Gigi D’Alessio a Capo Peloro, in programma sabato 31 agosto, Atm potenzierà il trasporto pubblico verso Torre Faro. L’azienda ha spiegato che sarà potenziata la linea 1 (shuttle) e sarà prolungato il servizio fino a fine concerto. L’obiettivo è sempre quello di far utilizzare il trasporto pubblico facendo lasciare l’auto nei vari parcheggi dislocati per la città, per non gravare sul traffico della zona nord.

I biglietti potranno essere acquistati nei box vendita di Atm Spa (Annunziata, Cavallotti, ZIR, Front-Office di via La Farina) fino alle 19.30; presso le emettitrici automatiche attive h24, site a S. Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Largo Minutoli, Annunziata, Via Circuito-Torre Faro (Statua di Padre Pio); tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet); presso tutti i rivenditori SIR (Servizi in Rete) affiliati ad Atm SpA; o direttamente a bordo di bus e tram pagando con carta di credito contactless, grazie al servizio Up&Go.