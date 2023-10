Da Italia Viva con Musolino ai Cinquestelle, domenica politica a Messina - Tempostretto

La senatrice sarà eletta presidente della Città metropolitana per il partito di Renzi. Il M5S punta a un rilancio provinciale e ci sarà Barbara Floridia

MESSINA – Una domenica “politica” a Messina, dal partito di Renzi ai Cinquestelle. Ed ecco la “prima” della senatrice Dafne Musolino, dopo il clamoroso addio a Sud chiama Nord di Cateno De Luca, nella sua città per l’assemblea provinciale di Italia Viva. L’appuntamento è domenica 15 ottobre, a partire dalle ore 9, presso la sala dell’Hotel Messenion (via Francesco Faranda, 7) dove si terrà l’Assemblea provinciale di Italia Viva, cui seguiranno i lavori congressuali di voto per eleggere il presidente nazionale, regionale, provinciale e della Città metropolitana. Per la carica di presidente nazionale il candidato è Matteo Renzi, per quella regionale Davide Faraone, mentre a livello provinciale è candidato Massimo Simeone e per la Città metropolitana la candidata è proprio Dafne Musolino. All’Assemblea possono partecipare sia gli iscritti che gli attivisti, i simpatizzanti ed i cittadini, mentre le operazioni di voto sono riservate solo ai tesserati.

Il Royal Palace Hotel di Via Tommaso Cannizzaro ospita invece, sempre domenica 15 ottobre, alle 16.30, la riunione provinciale del Movimento 5 Stelle di Messina. L’incontro è organizzato dalle due coordinatrici provinciali Cristina Cannistrà e Vera Giorgianni. Saranno presenti il coordinatore regionale dei pentastellati, il deputato all’Ars Nuccio Di Paola, i rappresentanti della deputazione nazionale e regionale, la senatrice Barbara Floridia, presidente della Commissione di vigilanza Rai, la deputata Angela Raffa e il parlamentare regionale Antonio De Luca, i consiglieri delle municipalità di Messina e quelli consiliari della provincia.

All’ordine del giorno la riorganizzazione dei gruppi territoriali di Messina e provincia e la pianificazione di eventi per far conoscere ai cittadini la proposta di legge del M5S sull’istituzione del salario minimo legale. Si parlerà, inoltre, di “Sos Sanità”, il nuovo portale realizzato per i cittadini che vorranno segnalare le condizioni di strutture e servizi sanitari pubblici in Sicilia.

“Questa riunione, che rappresenta un importante momento di confronto per condividere idee e iniziative, è aperta a tutti gli iscritti e ai sostenitori del MoVimento 5 Stelle”, fanno sapere gli organizzatori.

Articoli correlati