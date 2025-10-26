Da Maria e Antonino a Leonardo e Ginevra: come sono cambiati in 100 anni i nomi dei messinesi

Il declino dei classici e l’ascesa dei nomi moderni tra i nuovi nati, mentre i cognomi mantengono l'antica tradizione

L’analisi dei nomi e cognomi più diffusi a Messina nel 2024, confrontata con i nomi più comuni scelti un secolo fa per i nati nel 1924, offre uno spaccato interessante dei cambiamenti culturali e demografici della città. I dati demografici mostrano una vera e propria rivoluzione anagrafica.

La fedeltà dei cognomi: da Arena a Morabito

A differenza dei nomi, i cognomi più diffusi tra i residenti attuali (al 31/12/2024) confermano una radicata tradizione locale. Tra i più comuni spiccano: Arena, Russo, Morabito, Lombardo, Currò, Cucinotta, Rizzo, e Parisi.

Questa persistenza di cognomi storicamente legati al territorio testimonia la stabilità delle famiglie radicate in città, nonostante il forte calo demografico e l’emigrazione che hanno caratterizzato Messina negli ultimi decenni.

I nomi dei nati nel 1924: la tradizione religiosa

I nomi più diffusi tra i nati nel 1924 erano dominati da una profonda religiosità e da una forte tradizione nel passaggio generazionale. I nomi che risaltano per dimensione sono:

Maschili: Francesco, Giuseppe, Giovanni, Salvatore, Antonino.

Francesco, Giuseppe, Giovanni, Salvatore, Antonino. Femminili: Maria, Concetta, Letteria, Angela, Grazia, Annunziata.

Nome d’eccellenza per la provincia, Letteria, che omaggia la Madonna della Lettera, Patrona di Messina, era ai vertici della classifica, così come Concetta. Nomi come Carmelo, Placido, Domenico e Nunzio completavano il quadro dei classici siciliani.

La rivoluzione dei nati nel 2024: il boom di Leonardo

Nei nuovi nati del 2024, i nomi della tradizione cedono il passo a influenze nazionali e internazionali. Maria scompare dalle prime posizioni tra le neonate, pur restando il nome più diffuso tra la popolazione residente totale.

I nomi più scelti per i neonati del 2024 sono:

Maschili: Leonardo , Riccardo, Mattia, Alessandro, Tommaso, Francesco.

, Riccardo, Mattia, Alessandro, Tommaso, Francesco. Femminili: Ginevra, Giulia, Ludovica, Sofia, Vittoria, Aurora, Beatrice.

L’ascesa di Leonardo e Ginevra – nomi di tendenza a livello nazionale negli ultimi anni – è l’indicatore più evidente di come i genitori messinesi si orientino oggi verso scelte più moderne e meno legate al nome del nonno o della nonna. L’unico grande nome che mantiene la sua popolarità in entrambe le epoche è Francesco, che compare tra i più diffusi in entrambe le liste di nati, a distanza di un secolo.

L’emergere di nuove influenze e i nomi stranieri

Un altro elemento nella classifica dei nati nel 2024 è l’emergere di influenze non tradizionali e di nomi di origine straniera. Tra i nomi meno comuni o in crescita figurano Bryan, Nathan, Liam, Chloe e Asia. Sebbene non siano ancora tra i nomi più diffusi, la loro presenza segnala una maggiore apertura e contaminazione culturale rispetto al panorama strettamente tradizionale del 1924.

Il ritratto del 2024: i nomi della popolazione residente

Analizzando, infine, i nomi più diffusi nell’intera popolazione residente a Messina (al 31/12/2024), si osserva l’effetto cumulativo della storia.

I nomi più diffusi in assoluto restano i grandi classici: Giuseppe e Maria dominano la scena, seguiti da Salvatore, Antonino e Giovanni, confermando che la maggioranza degli abitanti appartiene ancora alle generazioni nate prima dell’attuale tendenza modernizzatrice.

