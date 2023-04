Da Messina al Portogallo e ritorno: lo scambio culturale dell'Elio Vittorini - Tempostretto

L'ambiente al centro di un progetto Erasmus che ha coinvolto gli studenti della scuola messinese e i pari età portoghesi

MESSINA – Uno scambio culturale ha permesso agli studenti della scuola Elio Vittorini di accogliere a braccia aperte, per una settimana, un gruppo di alunni portoghesi in visita a Messina con i loro insegnanti, grazie al progetto Erasmus e a TwinSpace, l’area dedicata ad e-Twinning. Si tratta di un progetto che punta a parlare ed educare all’ecosostenibilità, portato avanti proprio nei giorni a ridosso della Giornata Mondiale della Terra.

La professoressa Gomez: “Tornate a casa parlando di tolleranza e pace”

Sono stati visitati, ad esempio, l’impianto di biodigestore di Assoro, o la valle del Bove sull’Etna, sempre con un occhio fisso alla salvaguardia del pianeta. Lo scambio va avanti da settembre in forma virtuale e sono stati tanti i momenti di incontro in cui ci si è confrontati sugli atteggiamenti da tenere a vantaggio dell’ambiente. A salutare i ragazzi messinesi, precedentemente impegnati lontano da casa, era stata la docente portoghese Claudia Gomez: “Vorrei che tornaste a casa, nelle vostre scuole ponendo in mente tre parole: democrazia, tolleranza e pace”.

Per questa importante esperienza europea, ha collaborato tutto il corpo docente dell’Istituto. In particolare, Giuseppe Gravina e Claudia Fichera, per l’organizzazione dei docenti impegnati in azioni interne ed esterne all’istituto, ed ancora Marianna Saladino, le referenti dei progetti Erasmus, ed e-Twinnin. Con in testa il Dirigente Scolastico Giovanni Maisano che ha sostenuto e supportato tutte le azioni del progetto ed ha accolto gli ospiti.