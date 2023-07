Da Noponte Capo Peloro notizie e mobilitazione, "sarà un'estate calda" - Tempostretto

Il nuovo appuntamento contro la grande opera martedì 11 luglio a Torre Faro. E s'inaugura un info point

MESSINA – Il comitato Noponte Capo Peloro rafforza la sua mobilitazione. E annuncia “un info point a cui rivolgersi per documenti e notizie sulle ragioni del no al devastante progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Un punto informativo dove visionare una mostra Noponte itinerante, poter sottoscrivere le petizioni contro il ponte, sapere se la propria casa, terreno, attività economica è in zona d’esproprio o servitù, contribuire all’attività del comitato. Tutto questo e altro è ciò che verrà allestito e proposto martedì 11 luglio, alle 18, a piazza dell’Angelo a Torre Faro”.

Aggiungono i rappresentanti del comitato: “Sarà il primo di una serie di info point e di iniziative che renderanno più “calda” l’estate e la prossima stagione autunnale per opporsi alla realizzazione dell’inutile, dannoso, costoso e irrealizzabile ponte sullo Stretto”.

