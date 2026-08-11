Rodia, dal 12 agosto il nuovo parcheggio gratuito sul lungomare

130 posti auto gratuiti h24 da domani, annuncia il sindaco di Messina Basile

MESSINA – Un’area di 4.500 metri quadrati attrezzata con circa 130 posti auto, illuminazione pubblica e accesso gratuito 24 ore su 24 per migliorare la sosta e la fruizione del lungomare. Sarà aperto alla fruizione a partire dalle ore 9 di domani, mercoledì 12 agosto, il nuovo parcheggio realizzato sul lungomare di Rodia, nella riviera nord di Messina. L’area, estesa per circa 4.500 metri quadrati, è stata attrezzata per ospitare circa 130 posti auto, con l’obiettivo di offrire una risposta concreta alle esigenze di sosta e di alleggerire il problema della ricerca di parcheggio che, soprattutto durante il periodo estivo, interessa il villaggio di Rodia e il suo lungomare.

Il parcheggio, realizzato con fondo in terra battuta, è stato inoltre dotato di pubblica illuminazione e sarà gratuitamente fruibile 24 ore su 24.

“L’apertura dell’area rappresenta un ulteriore intervento a supporto della vivibilità e della fruizione del litorale della riviera nord, consentendo a residenti, frequentatori e visitatori di disporre di una nuova area destinata alla sosta in prossimità del lungomare. La disponibilità del nuovo parcheggio contribuirà a migliorare la gestione della sosta e, più in generale, la fruizione degli spazi pubblici di Rodia nel corso della stagione estiva”, dichiara il sindaco Federico Basile.