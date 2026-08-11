 Rodia, dal 12 agosto il nuovo parcheggio gratuito sul lungomare

Rodia, dal 12 agosto il nuovo parcheggio gratuito sul lungomare

Redazione

Rodia, dal 12 agosto il nuovo parcheggio gratuito sul lungomare

martedì 11 Agosto 2026 - 20:03

130 posti auto gratuiti h24 da domani, annuncia il sindaco di Messina Basile

MESSINA – Un’area di 4.500 metri quadrati attrezzata con circa 130 posti auto, illuminazione pubblica e accesso gratuito 24 ore su 24 per migliorare la sosta e la fruizione del lungomare. Sarà aperto alla fruizione a partire dalle ore 9 di domani, mercoledì 12 agosto, il nuovo parcheggio realizzato sul lungomare di Rodia, nella riviera nord di Messina. L’area, estesa per circa 4.500 metri quadrati, è stata attrezzata per ospitare circa 130 posti auto, con l’obiettivo di offrire una risposta concreta alle esigenze di sosta e di alleggerire il problema della ricerca di parcheggio che, soprattutto durante il periodo estivo, interessa il villaggio di Rodia e il suo lungomare.

area parcheggio rodia dall’alto

Il parcheggio, realizzato con fondo in terra battuta, è stato inoltre dotato di pubblica illuminazione e sarà gratuitamente fruibile 24 ore su 24.

“L’apertura dell’area rappresenta un ulteriore intervento a supporto della vivibilità e della fruizione del litorale della riviera nord, consentendo a residenti, frequentatori e visitatori di disporre di una nuova area destinata alla sosta in prossimità del lungomare. La disponibilità del nuovo parcheggio contribuirà a migliorare la gestione della sosta e, più in generale, la fruizione degli spazi pubblici di Rodia nel corso della stagione estiva”, dichiara il sindaco Federico Basile.

3 commenti

  1. Verita 11 Agosto 2026 20:21

    … il 12 agosto? 🤣

    Ma non si vergogna nessuno?!? 🤣🤣🤦‍♂️

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    Rispondi
  2. Gaetano Silvestro 11 Agosto 2026 21:22

    Bene, ma una pattuglia di vigili specie il sabato e la domenica a San Saba ?

    da attenzionare gli accessi al mare e le uscite delle viuzze lato monte, quasi sempre il parcheggio selvaggio rende impossibile l’ingresso e l’uscita

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    Rispondi
  3. Nino 11 Agosto 2026 22:02

    Spero abbiano previsto una zona di raccolta indifferenziato o predisposto servizio di raccolta rifiuti, visti i precedenti….
    Tutti signori….

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    Rispondi

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