Da Santa Lucia del Mela al Sanremo Fashion Music: Carlotta a 8 anni conquista il primo posto - Tempostretto

Giovanissima e piena di talento, ha cantato "Se telefonando" e "Zitti e buoni", stupendo tutti. L'orgoglio di mamma Erika: "Carlotta è stata bravissima ed emozionante"

Il Festival di Sanremo è ricco di eventi collaterali e tra questi c’è stato il Sanremo Fashion Music, manifestazione vinta da una piccola messinese di appena 8 anni. Carlotta D’Amico, originaria di Santa Lucia del Mela, ha portato nella città dei fiori tutto il proprio talento, stupendo i presenti e conquistando il primo posto, davanti ad altre decine di partecipanti, più grandi d’età. Un’esperienza magnifica per la giovanissima cantante, apprezzata sul palco e fuori, tanto da colpire addetti ai lavori e speaker radiofonici presenti all’evento.

Mamma Erika: “La cosa più bella esibirsi in mezzo al pubblico”

Un’emozione grande, come racconta la mamma Erika Colaianni: “Siamo partiti da qui per il Sanremo Fashion Music ma non ci aspettavamo di ricevere un’accoglienza così. Abbiamo incontrato cantanti famosi, speaker radiofonici come Claudio Guerrini e tanta gente pronta lì ad ascoltare. Carlotta è stata bravissima, ha cantato ‘Se telefonando’ in gara con gente più grande di lei: è stata una grande emozione. Ma la cosa più bella è stata cantare per strada, perché quando l’hanno sentita cantare in tanti sono venuti a parlare e a sentirla o a intervestarla. L’hanno sentita anche tecnici Rai, addetti ai lavori, è stato bello”.

Adesso Carlotta si gode la bella esperienza e guarda avanti. Il prossimo obiettivo è provare ad accedere a X Factor Kids. Mamma Erika è orgogliosa: “Lei è stata davvero bravissima, a 8 anni non è facile. Ha vinto poi questo premio, raggiungendo il primo posto e cantando ‘Se telefonando’ e ‘Zitti e buoni dei Maneskin’. Sono molto orgogliosa di lei”.

