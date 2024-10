Da Uto Ughi a Domingo jr, la stagione dell’Accademia Filarmonica

Il programma concertistico al Palacultura e alla Laudamo di Messina. Tra musica, teatro, operetta e danza

MESSINA – Classica, tango, teatro e operetta al Palacultura di Messina. Da Uto Ughi a Placido Domingo jr, una stagione concertistica 2024/2025 intensa, quella proposta dall’Accademia Filarmonica di Messina.

Un progetto portato avanti da Marcello Minasi e Grazia Maria Spuria, rispettivamente presidente e direttrice artistica dell’associazione musicale.

“Anche quest’anno presentiamo una stagione il cui primo obiettivo è la varietà unita alla qualità

delle proposte artistiche – sottolineano Minasi e Spuria – Una Stagione di altissimo livello che continua il cammino tracciato gli scorsi anni tra tradizione e innovazione, con progetti multidisciplinari e multimediali. Un programma che spazia volutamente tra musica, teatro, operetta e danza e con protagonisti artisti tanto diversi tra loro per età, provenienza, repertorio, accomunati dal fatto di essere eccellenze assolute. L’arte, in tutte le sue manifestazioni, diventa così un mezzo per stimolare la crescita personale e collettiva, un invito a celebrare la diversità e la creatività umana”.

29 appuntamenti, 21 al Palacultura e 8 alla Laudamo



La programmazione della Stagione 2024/25 prevede 29 appuntamenti di cui 21 al Palacultura

Antonello e 8 alla Sala Laudamo.

Si inizia Sabato 19 ottobre alle ore 18 al Palacultura Antonello con la North Czech Philarmonic Teplice, una delle più antiche e blasonate orchestre europee, diretta dal maestro Alfonso Scarano e con la partecipazione dell’apprezzata violinista italiana Giulia Rimonda.

Si continua fino al 25 maggio 2025 con un programma eterogeneo che accoglie il violinista Michael Baremboim con la pianista Natalia Pegarkova, Uto Ughi (nella foto) & i Filarmonici di Roma, l’Omaggio a Giovanni Battista Viotti della Camerata Ducale diretta da Guido Rimonda, lo spettacolo Volver, Anima Tango con protagonisti Placido Domingo jr e il Buenos Aires Cafè Sextet, il pianista Ivo Pogorelich, il Concerto -Reading L’Affare Vivaldi con Federico Maria Sardelli & Ensemble Modo Antiquo.

E ancora: Le Mille Bolle Blu, omaggio alla canzone italiana degli anni 60 -70, di Nicky Nicolai & Stefano Di Battista, L’anno che verrà, l’omaggio jazz a Lucio Dalla di Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite, Manos con il duo pianistico formato da Omar Sosa & Marialy Pacheco, Absolutely …Ennio Morricone con il violoncellista Luca Pincini, la pianista Gilda Buttà e il musicologo Giovanni D’Alò, la pianista Jin Ju, l’Omaggio a Salieri dell’Accademia d’Archi Arrigoni diretta dal M° Giulio Arnofi e con Costantino Catena al pianoforte, A Tempo di Valzer – omaggio a Johann Strauss dell’Orchestra a Plettro Città di Taormina diretta dal M° Antonino Pellitteri.

Ci saranno pure: la Compagnia Italiana di Operette con il Gran Galà dell’Operetta, il pluripremiato pianista Gabriele Strata, l’Omaggio a Maurice Ravel dell’Apuliae Trio, il violinista Julian Kainrath con il pianista Luigi Carroccia. Non mancherà il tradizionale Concerto di S. Stefano con protagonista quest’anno il Florida Fellowship Super Choir. L’Appuntamento teatrale con Uno, Nessuno e Centomila dal romanzo di Luigi Pirandello, nuova produzione del Teatro Ghione di Roma con protagonisti Primo Reggiani, Francesca

Valtorta, Jane Alexander, Fabrizio Bordignon, Enrico Ottaviano.

A completamento la rassegna Giovani Talenti alla Sala Laudamo con protagonisti il Trio De Feo, il chitarrista Sergio Manolo Occhipinti, il Trio Morgana, la violinista Sofia Muffoletto con il pianista Umberto Ruboni, i pianisti Giorgio Midiri e Morgan Martinez, il violinista Michele Cascino con il pianista Vincenzo Indovino.

STAGIONE CONCERTISTICA 2024/2025

SABATO 19 OTTOBRE ore 18 Palacultura Antonello

Inaugurazione Stagione Concertistica 2024/2025

NORTH CZECH PHILHARMONIC TEPLICE

Alfonso SCARANO direttore

Giulia RIMONDA violino

Musiche di Beethoven, Bruch, Mendelssohn

SABATO 9 NOVEMBRE ore 18 Palacultura Antonello

Tra Violino e Viola

MICHAIL BAREMBOIM violino, viola

NATALIA PEGARKOVA pianoforte

Musiche di Ravel, Fauré, Boulanger, Chausson, ….

DOMENICA 24 NOVEMBRE ore 18 Palacultura Antonello

PLACIDO DOMINGO jr in

VOLVER, anima Tango

con

Placido DOMINGO jr voce

Annalisa BIANCOFIORE voce

BUENOS AIRES CAFÈ SEXTET

Cristiano LUI fisarmonica e bandoneon

Oscar DI RAIMO violino Stefano CIOTOLA chitarre

Remigio COCO pianoforte Paride FURZI contrabbasso

Angelo TERELLA batteria

Pablo MOYANO e Roberta BECCARINI ballerini

Musiche di Piazzolla, Gardel, Pugliese, Bacalov

SABATO 30 NOVEMBRE ore 18 Palacultura Antonello

Omaggio a Giovanni Battista Viotti nel 200° anniversario della morte (1824-2024)

ORCHESTRA CAMERATA DUCALE

Guido RIMONDA direttore e violino solista

Musiche di Vivaldi, Tartini, Viotti, Paganini

DOMENICA 15 DICEMBRE ore 18 Palacultura Antonello

IVO POGORELICH pianoforte

Musiche di Mozart, Chopin

SABATO 21 DICEMBRE ore 18 Palacultura Antonello

L’Anno Che Verrà – Omaggio a Lucio Dalla

PEPPE SERVILLO voce

JAVIER GIROTTO sax, clarinetto basso e flauti andini

NATALIO MANGALAVITE pianoforte, tastiere e voce

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE ore 18 Palacultura Antone llo

Concerto di S. Stefano

American Christmas Gospel

FLORIDA FELLOWSHIP SUPER CHOIR

Corey EDWARDS direttore, pianoforte

Marc MCDUFFIE e Jumah DAY tenori

April IVERY e JACINTA Baptiste contralti

Tamara SMITH e Deana RAHMING soprani

SABATO 11 GENNAIO ore 18 Palacultura Antonello

A TEMPO DI VALZER

Omaggio a Johann Strauss nel 200° anniversario della nascita

Orchestra a plettro CITTÀ DI TAORMINA

Antonino PELLITTERI direttore

Musiche di Bellini, Bizet, Strauss, ….

SABATO 25 GENNAIO ore 18 Palacultura Antonello

SALIERI E MOZART

Omaggio a Antonio Salieri nel 200° anniversario della morte

ACCADEMIA D’ARCHI ARRIGONI

Giulio ARNOFI direttore

Costantino CATENA pianoforte

Musiche di Salieri, Mozart

SABATO 1 FEBBRAIO ore 18 Palacultura Antonello

Absolutely … Ennio Morricone

GILDA BUTTÀ pianoforte

LUCA PINCINI violoncello

GIOVANNI D’ALÒ musicologo

Musiche di Ennio Morricone

SABATO 8 FEBBRAIO ore 18 Palacultura Antonello

L’AFFARE VIVALDI di e con

FEDERICO MARIA SARDELLI

ENSEMBLE MODO ANTIQUO

Federico GUGLIELMO violino solista

Stefano BRUNI, Paolo CANTAMESSA violini

Pasquale LEPORE viola Bettina HOFFMANN violoncello

Nicola DOMENICONI c.basso Gianluca GEREMIA tiorba

Federico Maria SARDELLI direzione, flauto, narrazione

Federico Maria SARDELLI drammaturgia

Testo da L’Affare Vivaldi di F.M.Sardelli (ed. Sellerio)

DOMENICA 16 FEBBRAIO ore 18 Palacultura Antonello

UNO, NESSUNO, CENTOMILA

dal romanzo di LUIGI PIRANDELLO

con Primo REGGIANI, Francesca VALTORTA,

Jane ALEXANDER, Fabrizio BORDIGNON,

Enrico OTTAVIANO

adattamento e regia Nicasio ANZELMO

produzione TEATRO GHIONE di ROMA

SABATO 22 FEBBRAIO ore 18 Palacultura Antonello

Manos

OMAR SOSA & MARIALY PACHECO 2 pianoforti

Musiche di Pacheco, Sosa

SABATO 1 MARZO ore 18 Palacultura Antonello

GABRIELE STRATA pianoforte

2° Premio Concorso Musicale Internazionale di Montréal ed. 2024

1° Premio Concorso Pianistico Intern. di Rio de Janeiro ed. 2023

Vincitore Premio Venezia ed. 2018

Musiche di Chopin, Tchaikovsky

SABATO 15 MARZO ore 18 Palacultura Antonello

UTO UGHI & I FILARMONICI DI ROMA

Orchestra da camera I FILARMONICI DI ROMA

UTO UGHI violino

Musiche di Kreisler, Sarasate, Saint-Saens

SABATO 22 MARZO ore 18 Palacultura Antonello

GRAN GALÀ DELL’OPERETTA

Consuelo GILARDONI soprano Emil ALEKPEROV tenore

Claudio PINTO KOVACEVIC comico Silvia SANTORO soubrette

Erika PENTIMA, Giada LUCARINI, Idiana PERROTTA, Silvia DI PIERRO, Luca ANATRIELLO.

ballerini

Ettore PAPADIA pianoforte

coreografie Monca EMMI, Maria Teresa NANIA

regia di Maria Teresa NANIA, Claudio Pinto KOVAČEVIĆ

produzione COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE

Musiche di Lehar, M. P. Costa, J. Offenbach, C. Lombardo, …

SABATO 29 MARZO ore 18 Palacultura Antonello

Sulle Ali del Canto

JIN JU pianoforte

Musiche di Czerny, Liszt, Debussy, ….

SABATO 12 APRILE ore 18 Palacultura Antonello

Le Mille Bolle Blu

NICKY NICOLAI voce

STEFANO DI BATTISTA 4et

Stefano DI BATTISTA sassofoni

Andrea REA pianoforte

Daniele SORRENTINO contrabbasso

Luigi DEL PRETE percussioni

SABATO 3 MAGGIO ore 18 Palacultura Antonello

Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo

JULIAN KAINRATH violino

LUIGI CARROCCIA pianoforte

Musiche di Beethoven, Franck

SABATO 17 MAGGIO ore 18 Palacultura Antonello

APULIAE TRIO

Gabriele CECI violino

Leila SHIRVANI violoncello

Mirco CECI pianoforte

Musiche di Haydn, Ravel

DOMENICA 25 MAGGIO ore 18 Palacultura Antonello

Wind Dances

PENTAMUSA WIND ORCHESTRA

Salvatore CRIMALDI direttore

RASSEGNA GIOVANI TALENTI

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE ore 18 Sala Laudamo

“Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo”

TRIO DE FEO

Davide DE FEO clarinetto

Alessandro DE FEO violoncello

Gabriele DE FEO pianoforte

Musiche di Brahms, Glinka, Rota

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE ore 18 Sala Laudamo

“Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo”

SERGIO MANOLO OCCHIPINTI chitarra

Musiche di Ponce, Malipiero, Castelnuovo -Tedesco, …

GIOVEDÌ 9 GENNAIO ore 18 Sala Laudamo

TRIO MORGANA

Maria Carla VICINANZA violino

Barbara VISALLI violoncello

Elena VICINANZA pianoforte

Musiche di Beethoven, Dvorak

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO ore 18 Sala Laudamo

GIORGIO MIDIRI pianoforte

(1° Classificato Premio “L’Albero della Musica” ed. 2024)

Musiche di Chopin, Liszt

GIOVEDÌ 6 MARZO ore 18 Sala Laudamo

SOFIA MUFFOLETTO violino

UMBERTO RUBONI pianoforte

Musiche di Franck, Brahms

GIOVEDÌ 27 MARZO ore 18 Teatro Annibale di Francia

MORGAN MARTINEZ pianoforte

(1° Classificato Premio “L’Albero della Musica” ed. 2024)

Musiche di Bach, Chopin, Dvorak

GIOVEDÌ 3 APRILE ore 18 Sala Laudamo

Concerto del Vincitore

Premio “Borgo in Musica” Ed. 2024

GIOVEDÌ 17 APRILE ore 18 Sala Laudamo

MICHELE CASCINO violino

VINCENZO INDOVINO pianoforte

Musiche di Schumann, Brahms

Abbonamenti disponibili in tutto il circuito di Vendita BoxOffice Sicilia

Punti vendita di Messina:

Biglietteria Bossa – Via T. Cannizzaro, 132 Messina

Bisazza Gangi – Largo S. Giacomo, 1/2 Messina

Il Botteghino – Viale della Libertà 391, Messina

Altri Punti vendita in provincia di Messina su www.ctbox.it

Maggiori informazioni su www.accademiafilarmonicadimessina.it