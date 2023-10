Dafne Musolino presidente di Italia Viva per la Città metropolitana di Messina - Tempostretto

Si è svolto domenica il congresso del partito di Renzi: "Inizia una nuova faee nel territorio messinese", viene annunciato. Ecco le cariche

​MESSINA – Italia Viva di Matteo Renzi punti a rafforzarsi nel terrritorio. Si è svolto domenica il congresso provinciale per l’elezione delle cariche rappresentative nazionali, regionali, provinciali e della Città metropolitana. ​Dopo l’assemblea, sono stati eletti Massimo Simeone, alla carica di presidente provinciale, e la new entry, dopo l’addio a De Luca, Dafne Musolino a quella di presidente della Città Metropolitana. Si attende solo l’ufficializzazione per l’elezione di Davide Faraone come presidente regionale per la Sicilia e di Matteo Renzi alla carica di presidente nazionale di Italia Viva.

Hanno dichiarato Simenone e Musolino: “La presenza di Italia Viva nella Città metropolitana e nella provincia di Messina è concreta e fattiva. Le elezioni segnano l’inizio di una nuova fase nell’attività del partito, che intende rendersi interprete delle istanze del territorio e tradurle in azioni ed iniziative concrete. La partecipazione all’assemblea, da parte dei tanti iscritti e di numerosi simpatizzanti, è un segnale importante della voglia di fare politica e di partecipare attivamente alle scelte della comunità. E in questo senso riteniamo che un contributo fondamentale verrà anche da parte dei sostenitori di Italia Viva che, già da oggi, hanno cominciato ad evidenziare le tante criticità del nostro territorio e i temi sui quali la politica non ha saputo finora fornire soluzioni”.

E ancora: “Intendiamo agire in modo sinergico e coordinato. Sui temi di maggiore interesse quali sanità, lavoro, servizi essenziali, ambiente e rifiuti, ci esprimeremo attraverso un preciso coordinamento tra la città e la provincia, nel quale l’esperienza amministrativa permetterà azioni sempre più incisive sul territorio” concludono Simeone e Musolino.

