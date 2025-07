“Dai condizionatori in tilt ai calabroni, il Comune di Messina pensi ai suoi dipendenti”

La Funzione pubblica Cgil ritorna sui "disagi dei dipendenti. Senzai impianti di climatizzazione, sporcizia, insette e carenze di alcuni servizi igienici"

MESSINA – “Uffici comunali di Messina, ancora non ci siamo. Dopo la precedente denuncia, rimangono tanti disagi per i dipendenti”. Nuova nota della Funzione pubblica della Cgil, con Giuseppe Previti responsabile terminale associativo, e Francesco Fucile, segretario generale. E scrivono a sindaco, direttore generale, all’assessore Massimo Minutoli e al dirigente Pietro Certo, dipartimento Servizi manutentivi.

Eccoi le osservazioni: “Al Palazzo Satellite, che attualmente è oggetto di ristrutturazione per efficientamento energetico, sono stati eliminati i balconi così come i condizionatori d’aria. Nei locali che ospitano gli uffici la situazione è davvero insostenibile sia per i lavoratori che per l’utenza e ad aggravare il quadro, al IV piano dell’edificio, in una delle stanze dove operano le assistenti sociali, è presente un nido di vespe che costituisce un pericolo per la salute di tutti (foto in basso, n.d.r.). Per non parlare dello stato di degrado, trascuratezza e sporcizia in cui versano l’androne, le scale d’accesso agli uffici, l’ascensore e i servizi igienici”.

E ancora: “Al Palacultura a tutt’oggi l’impianto di climatizzazione degli uffici è fuori uso. I lavoratori, nel disperato tentativo di alleviare il caldo, quando cercano di mettere in funzione i condizionatori, il risultato che ottengono è un rumore assordante e la costante perdita d’acqua. problema del caldo non viene risolto e i dipendenti, che spesso vengono colti da malore, trovano difficoltà ad espletare la propria attività lavorativa che si prolunga dalle 6 alle 9 ore in questi ambienti simili a veri e propri forni. In inverno invece il freddo pungente negli uffici non può essere fronteggiato con le pompe di calore che non funzionano e si cerca di utilizzare stufe la cui accensione provoca continui blackout elettrici. Inoltre, quando piove l’acqua entra dalle terrazze negli uffici degli ultimi piani e i lavoratori sono costretti a mettere secchi per raccoglierla e pedane di legno sul pavimento per potere passare da una stanza all’altra ed evitare di scivolare”.

“Da Palazzo Zanca agli uffici cimiteriali e ai dipartimenti, tante situazioni critiche”

“A Palazzo Zanca, negli uffici del dipartimento Affari generali, in particolare Carte d’identità e stranieri, la situazione è analoga alle altre qua descritte: i condizionatori d’aria non funzionano e gli ambienti torridi sono invivibili per i dipendenti e le centinaia di cittadini che richiedono servizi. Un front-office di per sé difficile e impegnativo. Anche in altre stanze del Palazzo la situazione è identica: non funzionano i condizionatori”.

“Negli uffici cimiteriali, visto il contesto arboreo che li circonda e l’abbondanza di acqua stagnante nei portafiori delle tombe, sono presenti, fin dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, nugoli

di zanzare e vari insetti che rendono invivibile l’ambiente lavorativo non solo per il fastidio delle punture ma per il rischio che queste possano produrre malattie e gravi reazioni allergiche. E’ necessario intervenire

con una opportuna disinfestazione e apporre le zanzariere nelle finestre che sarebbero una soluzione anche per difendersi dall’intrusione di topi, blatte e scarafaggi”.

“Nell’ex convitto Dante Alighieri situazione a rischio per gli operatori”

Fp Cgil segnala pure la situazione al dipartimento Servizi territoriali e urbanistici del Comune di Messina, ex Convitto Dante Alighieri, tra “carenza di manutenzione ordinaria all’impianto di riscaldamento/raffrescamento, topi, calabroni (con particolare riferimento al piano cantinato, dove si trova l’archivio cartaceo delle pratiche edilizie cittadine, e al piano terra), guasti ai servizi igienici e presenza di liquami”.

Sono stati trovati “escrementi persino nei “box” per l’alloggiamento delle apparecchiature per la gestione della rete informatica del dipartimento. La situazione è ovviamente a rischio per la salute degli operatori. E ancora: presenza nei corridoi del primo piano di calabroni di grosse dimensioni; carenza di manutenzione ordinaria all’impianto di riscaldamento/raffrescamento (es. mancanza di periodica pulizia

dei filtri); occasionale allagamento da acqua meteorica mista a liquami, in concomitanza con eventi piovosi, del piano cantinato, con interessamento di numerosi fascicoli cartacei e conseguente danneggiamento degli stessi, nonché rischio per la salute degli operatori preposti alla movimentazione delle pratiche”.

Altri rilievi: “Mancanza e/o carenza dell’acqua nei servizi igienici; guasti ai servizi igienici che quindi risultano inutilizzabili; presenza di gradini danneggiati all’ingresso del dipartimento; parziale distacco di intonaco dalle pareti e dal soffitto del primo piano per presenza di infiltrazioni d’acqua meteorica; parziale mancanza di “pannellatura a doghe” nel controsoffitto del piano primo; presenza di liquami di dubbia provenienza all’interno della intercapedine al seminterrato in aderenza allo spazio libero del

Giardino Corallo”.