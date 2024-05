Dai fondi Fsc 40 mln per l’A20, più entrate per Palermo e Catania

Finanziamenti per l'autostrada Messina-Palermo e la Cittadella della cultura all'ex "Margherita"

Fondi Fsc 2021-27 alla Sicilia. Palermo e Catania saranno le province con le maggiori entrate, oltre 700 milioni a testa; seguono Agrigento e Messina, con una cifra che si aggira tra i 400 e i 700 milioni, mentre le province di Trapani, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa riceveranno una somma inferiore ai 400 milioni. Per Messina, ci sono i 16,8 milioni del Fondo di sviluppo e coesione per la Cittadella della cultura all’ex “Margherita” e un’attenzione alla viabilità in autostrada, tra i 580 interventi previsti. In particolare, 40 milioni per l’A20 Messina-Palermo e la realizzazione dello svincolo di Monforte San Giorgio.

In più, 1,3 miliardi, come cofinanziamento regionale, vanno al progetto della costruzione del ponte sullo Stretto. Altri aspetti, relativi al territorio messinese, dovranno essere sviscerati.

Dove vanno i soldi del Fondo di sviluppo e coesione 2021-27

Nel dettaglio, la parte più consistente delle somme, 2,5 miliardi è destinato ad “Ambiente e risorse naturali”: agli 800 milioni previsti per la realizzazione dei termovalorizzatori si aggiungono, tra gli altri, finanziamenti per risorse idriche (527 milioni), rifiuti (164 milioni) depurazione (354 milioni), interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e all’erosione costiera (circa 700 milioni).

All’ambito “Trasporti e mobilità” è assegnato 1 miliardo di euro, di cui 710 milioni serviranno a interventi di manutenzione stradale e per nuove infrastrutture viarie. A “Competitività imprese” vanno 548 milioni; a “Sociale e salute” 392 milioni, di cui 271 milioni includono investimenti in strutture e attrezzature sanitarie; a “Riqualificazione urbana” 100 milioni; alla “Cultura” 182 milioni.

Per “Istruzione e formazione” sono previsti 80 milioni; per il settore “Energia” 67,5 milioni; infine alla linea di azione “Capacità amministrativa-assistenza tecnica” andranno 89 milioni.

Inoltre, 331,9 milioni di risorse Fsc 2021-2027 sono destinati al cofinanziamento dei Programmi europei della Regione Siciliana.

A questi fondi si aggiungono 234 milioni di euro di anticipazione Fsc. Nella programmazione, la Regione si avvale del supporto della Cassa depositi e prestiti.