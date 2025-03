Dai giochi inclusivi alle nuove panchine: gli interventi che cambieranno Piazza XX Settembre

L'area, a pochi metri dall'orto botanico, è un punto di socializzazione cruciale soprattutto per i più anziani. Sarà sistemata e resa più sicura

MESSINA – Piazza XX Settembre è uno dei pochi luoghi del centro città in cui è sempre possibile vedere gente, soprattutto anziani, fermi a socializzare, giocare a carte o leggere i giornali. Quasi un luogo fuori dal tempo in una società moderna sempre più frenetica, una velocità a cui Messina si è ormai abituata da tempo. Sarà anche per questo che piazza XX Settembre cambierà forma, in una zona che è quella dell’orto botanico che per il sindaco Basile va ulteriormente valorizzata.

Dalla pavimentazione agli alberi

Con l’obiettivo di preservare uno spazio fondamentale di “interazione sociale”, l’area subirà delle modifiche importanti ed è uno dei 9 interventi annunciati dal sindaco Basile con i fondi Pn Plus 21-27. Saranno inclusi più spazi verdi, con la demolizione del “secondo livello della piazza, che di fatto limita l’omogenea fruibilità della piazza stessa”. Inoltre nella scheda del progetto è stato illustrato che saranno realizzate “aree a verde che includano le alberature esistenti e implementazione delle piante”.

Sarà anche realizzato “un nuovo e unico secondo livello con pavimentazione in mono strato vulcanico di colorazione diversa”. Piazza XX Settembre sarà dotata, inoltre, di giochi inclusivi, le aiuole saranno illuminate e sarà sistemato l’impianto di illuminazione già esistente per renderla fruibile sempre. Inoltre si dirà addio alle panchine in ferro per come sono nello stato attuale: saranno rimosse, trattate e ricollocate.

Costi e tempi di realizzazione

Per garantire la sicurezza ed “evitare danneggiamenti”, sarà installata anche una telecamera di videosorveglianza con pannello fotovoltaico. Il tutto costerà 422.528,05 euro e i lavori, dall’avvio dei cantieri, dureranno 238 giorni.