Montalbano Elicona ospiterà la conferenza mondiale Icahm-Icomos

Riflettori puntati, ancora una volta, sul comune di Montalbano Elicona. Il comune, già conosciuto per il prestigioso titolo di “Borgo dei Borghi” 2015, ospiterà la conferenza mondiale Icahm-Icomos sul patrimonio culturale e archeologico. L’incontro, che gode del patrocinio dell’Unesco, si svolgerà dal 25 al 28 ottobre.

L’icahm (International Scientific Committee on Archaeological Heritage Management), è il comitato scientifico internazionale per la gestione del patrimonio archeologico. Con Icomos, consulente professionale e scientifico della commissione Unesco per tutti gli aspetti che riguardano il patrimonio culturale e la sua conservazione, è responsabile della valutazione di tutte le nomine nella World Heritage List di beni culturali e misti nei confronti del criterio fondamentale di “eccezionale valore universale”.

Protagonista della conferenza sarà il sito megalitico dell’Argimusco, che ricade nei comuni di Montalbano Elicona, Tripi e Roccella Valdemone. Il sito, che è potenziale candidato al patrimonio dell’Unesco, sarà soggetto nel corso di un “fieldwork day” previsto per il 24 ottobre ad uno studio sul campo eseguito con tecniche non invasive. Al “fieldwork” prenderà parte anche l’agenzia spaziale europea.

Sono 32 i paesi attualmente annoverati tra i partecipanti alla prestigiosa conferenza,tra questi gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita, l’Australia, gli USA, la Cina, il Taiwan, lo Zimbabwe, il Sudafrica, il Kenya, la Turchia, il Giappone e la Svizzera. Un occasione particolarmente propizia per il turismo, dunque, ma anche per far conoscere al mondo le peculiarità siciliane e le tante bellezze della terra di trinacria.