Dal 27 settembre la I Biennale d’arte di Messina

Redazione

venerdì 19 Settembre 2025 - 16:02

Fino al 23 novembre molte iniziative tra pittura, scultura, fotografia ed eventi collaterali

La I Biennale d’Arte prenderà il via sabato 27 settembre

Sarà inaugurata sabato 27 settembre, a partire dalle 17, la I Biennale d’arte di Messina. Si tratta di un appuntamento che per due mesi, fino al prossimo 23 novembre, avrà come protagonisti la pittura, la scultura, la fotografia, le installazioni, la grafica e la videoarte, ma non mancheranno convegni, workshop e diversi eventi collaterali. 300 gli artisti che daranno vita a un palcoscenico diffuso mettendo in evidenza la propria arte, ciascuno attraverso tecniche e stili diversi, dopo la rassegna Expo Arte Messina 2024. “L’emozione” sarà il fil rouge di tutta la manifestazione artistica che mira alla bellezza in ogni sua forma. I dettagli sono stati resi noti nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ieri nel Salone delle Bandiere del Comune alla presenza degli assessori alla Cultura Enzo Caruso e ai grandi eventi Massimo Finocchiaro. “Per l’occasione – ha detto il presidente Gianfranco Pistorio – saranno allestite varie mostre di alto livello. L’obiettivo della Biennale d’Arte di Messina è quello di diventare punto di riferimento del Sud Italia per l’arte. Un evento – ha aggiunto – in cui ci si interroga sullo stato dell’arte a Messina, in Sicilia e in tutto il Paese, con la partecipazione di ordini professionali e associazioni, in collaborazione con i vari enti istituzionali”.

A illustrare i dettagli della manifestazione artistica sono stati il presidente e la vicepresidente della Biennale d’arte di Messina, rispettivamente Gianfranco Pistorio e Stefania Arcidiacono; i componenti del comitato tecnico scientifico: gli storici dell’arte Giovanna Famà e Giampaolo Chillè e il fotografo Mimmo Irrera che hanno stabilito le varie mostre con la consulente esterna della Biennale, la prof. Concetta De Pasquale. Per l’occasione, grazie al Lions Club Messina Colapesce, presieduto dalla dottoressa Patrizia Vivarelli, per tutta la durata della conferenza è intervenuta l’interprete Lis Valentina Albini, assistente alla comunicazione.

Presente anche la madrina dell’evento, la giornalista Letizia Lucca, mentre l’incontro è stato moderato dalla giornalista Laura Simoncini. A intervenire la direttrice del Museo regionale “Maria Accascina” Marisa Mercurio; il sovrintendente della Fondazione Messina per la Cultura Rosario Coppolino; la dottoressa Cristiana Laurà, coordinatrice Area I dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto; il consigliere comunale Giovanni Latella della città di Reggio Calabria con delega allo Sport e al Turismo: i rappresentanti dei vari ordini professionali e le associazioni che partecipano alla Biennale.

L’inaugurazione che prenderà il via sabato 27 settembre avrà come protagonisti diversi siti di interesse: alle 17 il Museo Regionale “Maria Accascina”; alle 18,30 la Cripta del Duomo; alle 19.15 il Teatro Vittorio Emanuele. Alle 20.30 sarà invece la volta di Palazzo Zanca e a seguire il concerto di musica classica alle 20,45. Alle 21 aprirà le sue porte il Monte di Pietà e alle 21,15 si terrà l’inaugurazione della sezione Cinematografica curata da Pistorio e dall’attore e regista Nicola Calì. Per l’occasione apriranno alle 20 anche Palazzo dei Leoni e la chiesa Santissima Annunziata dei Catalani con concerto di musica classica alle 20,15. Altro momento molto atteso si terrà il 3 ottobre sia alla Camera di Commercio che a Palazzo della Dogana.

