Dal 9 all'11 agosto, a Gioiosa Jonica sarà tempo di "Beer Village" - Tempostretto

GIOIOSA JONICA – Si avvicina l’estate e l’organizzazione del Gioiosa Beer Village procede rapidamente: l’evento avrà luogo nel centro storico gioiosano il 9, 10 e 11 agosto.

«Un evento ormai atteso dai cittadini e dai turisti, con questi ultimi che chiamano da ogni luogo per avere maggiori informazioni. Siamo convinti che l’edizione 2022 segnerà il record di presenze» evidenzia il presidnete della Pro loco di Gioiosa, Vincenzo Mazzaferro.

Che aggiunge poi: «Dobbiamo guardare con fiducia all’estate e alla programmazione delle manifestazioni. Il nostro territorio deve lavorare per la ripartenza, per questo eventi come il Gioiosa Beer Village si svolgeranno e garantiranno una boccata d’ossigeno anche a tante attività collaterali, creando economia per tutta la città».

«Guardare al futuro con fiducia»

Gli fa eco l’organizzatore dell’evento, Francesco Meduri: «Grazie agli sponsor che hanno creduto e continuano a farlo nell’edizione 2022, investendo sulla nostra organizzazione, e all’Amministrazione comunale che è al nostro fianco vigilando in ogni aspetto organizzativo.

La Locride ospiterà anche altri grandi eventi, con numeri importanti come i concerti di Jovanotti, e non vogliamo arrenderci e lasciare il nostro territorio senza programmazione. Guardiamo al futuro fiduciosi e ringraziamo chi ha creduto nell’evento dalla prima ora, qualche anno fa, come l’ex presidente della Pro loco Nicodemo Vitetta, il sindaco Salvatore Fuda e l’assessore Lidia Ritorto».

Articoli correlati